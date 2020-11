Una decena de sindicatos que integran el PIT-CNT cuestionaron mediante un comunicado lo que calificaron como el proceso “errático” por el cual la central sindical se “alejó” de las “organizaciones hermanas” de la Intersocial, al “procurar el consenso” con fuerzas políticas como el Frente Amplio (FA) y Unidad Popular (UP), en la negociación de cara al referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC). Para los sindicatos firmantes, la decisión del PIT-CNT de derogar una serie de artículos y no la ley íntegra, contrario a lo que plantea la “mayoría” de los integrantes de la Intersocial, se adoptó en conformidad con lo planteado por el FA y UP, y “bordea la pérdida de independencia respecto de los partidos políticos”.

“Preocupa lo errático del proceso, en el que nos alejamos de nuestras organizaciones hermanas”, se señala en el comunicado difundido este jueves, en el que también se advierte sobre el tiempo que se perdió en el transcurso de la negociación: “Ya hemos perdido un tercio del plazo disponible, y sea cual sea la decisión final, no habrá una sola papeleta en la calle al menos hasta fin de año, afectando seriamente la campaña”.

Por otra parte, consideran que “si bien es cierto que el texto final puede ser relativamente menos nocivo que el original, no es menos cierto que tiene una concepción de clase netamente antipopular, que sigue sin atender los reclamos de la gente y que su proceso de discusión fue excluyente y con características claramente antidemocráticas”. Para los sindicatos, la caracterización hecha por el movimiento sindical de la LUC “en cuanto a su carácter antipopular y antidemocrático” es “elemento suficiente para impulsar un referéndum contra la totalidad de la norma”.

En el documento se señala que la resolución de la última Mesa Representativa de la central de trabajadores determinó que “en función de que diferentes fuerzas políticas definieron ir contra algunos artículos, entonces el PIT-CNT irá también sólo por algunos artículos”. “Creemos que esta resolución al menos bordea la pérdida de independencia respecto de los partidos políticos, consagrada en el artículo 2º de nuestro estatuto, ya que subordina al movimiento sindical a la definición de dos partidos políticos”, sostiene el texto.

Aunque los sindicatos reconocen que la iniciativa “precisa de los mayores apoyos, y que hay lugar también para las organizaciones políticas”, también consideran que este lugar no debe darse “a cualquier costo”. “No se debe prescindir de las organizaciones políticas, pero mucho menos depender de ellas”, afirman.

Gabriel Soto, presidente de uno de los gremios firmantes, Agrupación UTE (AUTE), dijo a la diaria que el planteo de los sindicatos que emitieron el comunicado no es “objetar o empañar una resolución que se tomó ya en el movimiento sindical”, sino “visualizar una posición particular”. “Desde nuestro punto de vista, el movimiento sindical debería privilegiar o tener especial miramiento en el conjunto de organizaciones sociales y populares que ya han tomado posición. Nosotros entendemos que lo que hay que fortalecer es el concepto histórico del movimiento sindical, que es la independencia de clase”, explicó.

La misiva está firmada por el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, AUTE, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, el Sindicato del Taxi, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la Unión Ferroviaria, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, la Federación Nacional de Municipales, el Sindicato de Obreras y Obreras del Frigorífico de Canelones, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines y la Unión de Funcionarios del Codicen (UFC).