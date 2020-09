El ex presidente Tabaré Vázquez cerró este viernes su gira Pueblo a Pueblo en los 19 departamentos, con un encuentro por Zoom con las autoridades y candidatos del Frente Amplio en Colonia y Soriano.

Vázquez agradeció el gesto del presidente Lacalle de nombrar María Auxiliadora Delgado al nuevo Plan Nacional de Salud Bucal. “No cabe otra cosa que, en nombre de mis hijos, de mis nietas y bisnietas y en el mío propio, agradecer al presidente este gesto tan humano y republicano”.

El ex mandatario centró su intervención en el presupuesto quinquenal y aclaró que lee el discurso para ser más exacto en las referencias. “No me lo escribió nadie, lo escribí yo, igual que el anterior”, comentó, en alusión a los dichos del presidente Lacalle, que el jueves se refirió a su intervención como “el discurso leído que le escribieron para el Zoom”.

Vázquez hizo referencia a una entrevista realizada a Danilo Astori en Búsqueda, en la que el ex ministro de Economía califica como “absolutamente imposible” que el gobierno cumpla con el crecimiento económico que se planteó, y coincidió con Astori en que el actual oficialismo le faltó el respeto al gobierno anterior.

“Cuán ciertas son estas afirmaciones, cuántas veces usaron un doble discurso, para afuera las cosas que había hecho el Frente Amplio [FA] estaban bien y para adentro estaban mal”, agregó Vázquez.

Vázquez lamentó las críticas que recibió Astori por sus dichos, a las que calificó como “propias de una campaña electoral que parece que la van a seguir extendiendo durante los cuatro años y fracción que aún les quedan en el gobierno”.

El ex presidente dijo que el gobierno había destinado hasta julio 0,7% del Producto Interno Bruto para disminuir los efectos generados por la crisis de la covid-19, marcando que se trata de uno de los países que menos recursos destinaron.

“Hay recursos para atender en su globalidad más fuertemente a quienes están pasando mal, por ejemplo, con un salario mínimo nacional para aquellos trabajadores no registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, comentó.

En esa línea, el líder frenteamplista llamó al presidente Lacalle a convocar a un diálogo nacional con la participación del gobierno, la oposición, el PIT-CNT, las organizaciones civiles y las cámaras empresariales. “Es como si todos los uruguayos y uruguayas estuviéramos en el mismo barco, en medio del océano con aguas muy peligrosas [...] de esto tenemos que salir entre todos y si salimos entre todos, la salida va a ser más rápida y menos traumática [...] El FA tiene sus manos fraternas, serias y respetuosas; apoyaremos todo lo que sea positivo para el país”, agregó.

Además, resaltó la vocación de fuerza constructora del FA y señaló que como oposición “no va a poner palos en la rueda”, sino que trabajará “con seriedad y con responsabilidad, como lo ha hecho siempre, a trabajar para que los uruguayos vivan mejor”.

“Salimos adelante todos; si hay sacrificio no puede ser siempre de los que menos tienen, de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionistas. Tenemos que trabajar todos y no en detrimento de la actividad pública, porque esa actividad pública es la que va a estar más cerca de los que más necesitan”, apuntó.

Además, criticó las pautas salariales planteadas por el Ministerio de Trabajo y señaló que implican pérdida del salario real hasta 2022. “¿Y todo el salario que pierden los trabajadores hasta que empiece la recuperación, quien se lo repone?”, cuestionó.

Vázquez se refirió a las elecciones departamentales y a la coyuntura política de Colonia y Soriano, y planteó que prefería no aludir a “hechos por lo menos vergonzosos, reprochables y rechazables” ocurridos en los departamentos. “No me voy a ocupar de esos temas porque creo en la inteligencia del pueblo uruguayo, el pueblo uruguayo los conoce, no preciso golpear una vez más, será el pueblo uruguayo quien los juzgará”, dijo.

El ex mandatario destacó las inversiones realizadas en Colonia y Soriano a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y lamentó que “algunos se vistieron con ropaje ajeno” al atribuirse las obras realizadas con fondos del gobierno nacional.

Vázquez detalló que en Colonia el gobierno nacional invirtió durante su mandato unos 17 millones de dólares en obras, mientras que en el departamento de Soriano la inversión alcanzó los 13 millones de dólares. “Exhortamos al gobierno nacional a que una vez constituidos los gobiernos departamentales actúen con justicia, sin discriminaciones, respetando a todos los gobiernos departamentales cualquiera sea su color político. Desde nuestro gobierno nacional no le preguntábamos al gobierno departamental qué color tenía para apoyarlo”, agregó.