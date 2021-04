La mesa del Congreso de Intendentes le dio su visto bueno al Ejecutivo para que lleve adelante el programa de jornales solidarios que surgió a propuesta de los jefes comunales del Partido Nacional. Ahora el gobierno espera una reunión del Congreso que se realizará este jueves; allí los 19 jerarcas definirán los criterios por los que se distribuirán los 15.000 jornales en todo el país.

Los seleccionados realizarán 12 jornales por mes, y se les pagará 12.500 pesos nominales. Se apunta a personas de entre 18 y 65 años sin vínculo laboral ni cobertura del BPS. Las tareas que realizarán las definirán los gobiernos departamentales; estos también serán los encargados de hacer los sorteos para seleccionar a los beneficiarios del plan. Según dijo a la diaria el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, que participó de la reunión, la intención es que el programa empiece en junio.

En el encuentro participaron el nacionalista Carmelo Vidalín (Durazno), el colorado Richard Sander (Rivera) y el frenteamplista Andrés Lima (Salto), además de Falero y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. A su vez, por algunos momentos se hizo presente el presidente, Luis Lacalle Pou. Una vez que el Congreso de Intendentes le dé el visto bueno a la propuesta, el gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento para su concreción.

Falero sostuvo que el plan costará aproximadamente 26,5 millones de dólares y que se financiará a través del Fondo Coronavirus, que también se hará cargo de la cobertura médica de los beneficiarios. El jerarca dijo que antes del Congreso le entregará dos o tres propuestas a la mesa para decidir el mecanismo de distribución de los jornales en las intendencias según “índices que habitualmente se consideran para un criterio justo”, teniendo en cuenta valores como población, desocupación e ingresos. Según dijo, con la propuesta que se maneja, ningún departamento quedaría por debajo de 300 cupos.

En diálogo con la diaria, Lima resaltó que durante el encuentro se enfatizó la importancia de que los jornales no caigan únicamente en la población de cada capital departamental, sino también en otros municipios y pueblos. A su vez, dijo que este miércoles una “bancada” con los tres intendentes del Frente Amplio -él, Yamandu Orsi (Canelones) y Carolina Cosse (Montevideo)- analizará la propuesta para llevar una postura común de cara al Congreso del jueves.

Si bien Orsi y Cosse habían cuestionado la propuesta inicial hecha por Lacalle Pou, el titular de la Intendencia de Salto no ocultó su apoyo a la iniciativa. “Más allá de temas ideológicos, con la pandemia, la necesidad de trabajo y todos los recursos y esfuerzos de los gobiernos departamentales, y todas las diferencias que podamos tener, y si es parecido o no al programa Uruguay Trabaja, esto, en este momento y a tan poco tiempo del invierno, significa trabajo”, sostuvo. Según dijo el jerarca, no está mal que el Parlamento discuta algún detalle de su aplicación, pero a su juicio “en términos generales [la propuesta] tiene que salir”.

El martes de la semana pasada, tras reunirse con Lacalle Pou, Cosse dijo que si bien la propuesta “puede sonar bien”, en realidad se trata de “gente que está muy mal, y a la gente que está muy mal el Estado lo que tiene que hacer es apoyarla”. En tanto, Orsi había dicho que, por la forma en que estaba golpeando la pandemia, este tipo de propuestas no correspondían, “porque estamos en una situación de emergencia absoluta”. “Si hay un momento en que ese tipo de planteo está fuera de lugar es este”, opinó.

Resta ver entonces con qué aprobación contará el proyecto a nivel parlamentario. Por lo pronto, el senador frenteamplista Daniel Olesker dijo que esperará a conocer el proyecto de ley para opinar. “De lo que dicen a lo que mandan siempre hay diferencias, entonces hay que ver qué es lo que realmente se propone”, sostuvo. Según el legislador, de aplicarse el programa sería la “primera política de empleo” que se realiza. “Obviamente en un país en que se perdieron 60.000 puestos de trabajo se podría hacer otra cosa: mover el mercado interno, inversión pública o mejorar el ingreso de las personas. Políticas de empleo no han hecho ni una, pero quiero leer el proyecto antes de opinar”, afirmó.