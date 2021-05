Legisladores de los partidos de la coalición de gobierno respaldaron al gobierno y las medidas sanitarias que aplicó en las últimas semanas frente a la pandemia, luego de que este jueves el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, indicara que hay “un número excesivamente alto de casos, excesivamente alto de personas en CTI y de muertes”, y que “algo de la estrategia de control no está funcionando”.

El especialista argumentó en una entrevista con el semanario Búsqueda que en la situación actual “no es tocando una cosita u otra cosita u otra cosita” que se va a lograr una reducción considerable de los contagios, ya que “si se quiere hacer esto hay que apagar”. “Hoy es tan grande la circulación que si cerrás una cosa y no la otra, lo que bloqueás por acá se te traslada por allá. Si bien nosotros en un momento planteamos que las medidas podían ser escalonadas, hoy lo que hay no es suficiente. No fue suficiente”.

El coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo que “el GACH ha actuado como corresponde” pero que “el que tiene que tomar las decisiones” con “el panorama completo” es el gobierno, y este “ha hecho todo lo que entendía que debía hacerse”. “[Respecto de] mayores medidas de otro tipo nadie tiene ningún elemento para asegurar que pueden tener resultados de menores contagios, porque ejemplos en el mundo hay por todos lados de que se han hecho medidas de restricción y no han bajado los contagios, por ejemplo, Argentina”, consideró. No obstante, consultado acerca de la evidencia científica que indica que reducir la movilidad disminuye la cantidad de contagios de covid-19, Goñi señaló que “eso está fuera de duda”, pero la pregunta es “cómo restringir la movilidad”.

En este sentido, opinó que el gobierno tomó todos “los medios disponibles para restringir la movilidad”, y aclaró: “Los medios posibles, no los teóricos. Los prácticos, los reales, los que la sociedad estaba dispuesta de alguna manera a admitir y aceptar pacíficamente”. Además, dijo que “hay gente que pide mayor movilidad”, por lo que el gobierno “tiene que ir sopesando todas las variables”.

En cuanto a las críticas que ha recibido el gobierno por no haber aplicado diversas medidas propuestas por el GACH, Goñi opinó que “hay gente que parece estar pidiendo una tecnocracia, que gobiernen los científicos”, y señaló que “eso es romper con la democracia, con la base democrática”. “El GACH cumple, y lo dice muy claramente Radi, con asesorar científicamente. La decisión política es del gobierno”.

La plata

Por su parte, consultado por la diaria, el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal manifestó que este no es momento de reducir la movilidad, porque hay gente que actualmente “pasa hambre” y “no hay para subsidiar” tantas actividades, porque “no somos de primer mundo”.

“Hay países que han restringido más la movilidad, ¿ha variado eso en el índice de contagios? No. ¿Ha agravado la situación económica? Sí. Los pobres argentinos no entendían nada cuando, estando todos encerrados, los contagios no bajaban”, señaló el diputado. “Siempre valoro la libertad responsable a la que apuntó este gobierno. Y es algo que sigo respaldando hasta el día de hoy”, añadió Cal.

En cambio, la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch manifestó que tanto su fuerza política en conjunto como su sector en particular, Ciudadanos, hicieron en marzo diversas propuestas al gobierno en torno a la reducción de la movilidad, pero para que surtieran efecto “tenían que ser tomadas en esos días”.

“Hay que analizar si ahora esas propuestas son viables o no, porque la situación cambió, hay mayor cantidad de casos por día. También hay otro nivel de vacunación, entonces hay que hacer un estudio sobre cuáles medidas” podrían servir en este momento, indicó la representante colorada, que integra la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados.

Consultada acerca de si Uruguay atraviesa un momento en que se debería aplicar nuevas medidas para reducir las interacciones, Reisch consideró que sería “clave” contar con un “informe de la efectividad de las vacunas en nuestro país” para responder. “De 50 años para arriba están vacunados en 82% u 83%. Hay otros grupos que menos. Hay que analizar la efectividad de cada vacuna. Yo esa información no la tengo”, dijo, y señaló que tiene intención de convocar a Radi a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados para que indique los avances al respecto.

“Hay que hacer un análisis de efectividad de las vacunas y la efectividad en el promedio total para poder determinar si se toman nuevas medidas”, apuntó, y señaló que cuando su partido presentó las propuestas “recién empezaba el proceso de vacunación”, mientras que ahora “hay muchos” que ya tienen las dos dosis de algunas de las vacunas adquiridas por Uruguay.

Por otro lado, el diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo que si bien “todos somos conscientes de que la situación está en un momento difícil, que se viene arrastrando hace varios meses”, la apuesta es “al tema de la vacunación” y, en su consideración, esta estrategia es “la única viable” para salir adelante.

En cuanto a la reducción de la movilidad, Posada dijo que hay “un montón de sectores que están de alguna manera planteando la posibilidad de trabajar”, por lo que “desde el lugar en el cada uno mire el tema va a llegar a conclusiones distintas”.

“El tema de la pandemia no es un tema neutro en ningún caso”, explicó, y señaló que al que “corresponde tomar las decisiones” es al gobierno, que lo hace “valorando todos los aportes” y “particularmente” los del GACH. Según dijo, las decisiones terminan siendo de “carácter político “porque alguien tiene que sopesar toda esa serie de intereses que están de alguna manera en contraposición”, y añadió que “la situación que tienen algunos sectores que están cerrados es crítica desde el punto de vista de sus posibilidades de subsistencia”.

Posada consideró que, para administrar la “crisis”, el Poder Ejecutivo debe “mantener determinadas actividades” abiertas porque, de cerrarse, se trataría de “una situación mucho más grave” desde el punto de vista económico.