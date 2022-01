No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Paro general: exhortan a evitar concentraciones”; “A medianoche comenzará el primer paro general en más de 10 años”; “Paro general a partir de las 0.hs”. Estos fueron algunos de los títulos que salieron en la prensa en el marco del paro general del 18 de enero de 1984 convocado por el Plenario Central de Trabajadores (PIT), que en ese entonces nucleaba de forma casi horizontal a las “asociaciones profesionales” que la dictadura había autorizado.

El martes se cumplieron 38 años de esa movilización, que además del PIT impulsaron el sindicato de la Industria Lanera del Uruguay (ILDU); el sindicato de la fábrica de electrodomésticos Tem; el sindicato de Cycssa, una papelera de la zona de Paso Carrasco, además del sindicato de los trabajadores de la pesca.

Garibaldi Lena, que por aquel entonces tenía 19 años, contó a la diaria cómo fue ser parte de la organización de aquella movilización como integrante de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (Asceep).

Dijo que se trató de una “pelea histórica”, que fue precedida por el acto del 1° de Mayo de 1983 convocado por el PIT. “La dictadura había devuelto algunos locales gremiales, pero la gente tenía miedo de volver porque la ley de asociaciones de profesionales, que había permitido la formación de los gremios, era una ley que pretendía sindicatos amarillos. La gente se fue animando y ese 1° de Mayo fue glorioso”.

Lena cuenta que en ese momento no sólo él, sino toda “la generación estaba para jugársela, pero algunos perdieron. Hoy cuando miro de lejos las cosas me doy cuenta del valor de mis compañeros, estábamos expuestos y marchamos adelante igual”. A partir de ese 1° de Mayo algunos trabajadores se empezaron a animar y se juntaron, pero todavía había “patronales feudales que seguían considerándose las dueñas del mundo”.

El exdirigente contó que ILDU se formó en julio, y la mayor parte de dirección eran mujeres, “y en aquel tiempo no se hablaba de feminismo”, aunque admite que los sindicatos eran patriarcales y machistas. “A ninguna estructura del siglo XX la podemos sacar de ahí”, se lamentó, “por lo menos ahora la gente que tiene un poco de cabeza ha tratado de enseñarnos a hablar de otra manera, que es una forma de pensar de otra manera”, dijo.

Después de la conformación, en setiembre ILDU empezó a discutir con la patronal aumentos de sueldo: “Hay que recordar que en 1982 quiebra la tablita y el dólar pasó de 13 pesos a estar en 56, luego se estabilizó en 40 pesos. Eso fue una rebaja salarial para todo el mundo y los trabajadores estaban asfixiados”, contó, y comentó que “los marxistas” le enseñaron que “la parte económica tiene mucho que ver. Una cosa es ser guapo y otra es estar desesperado”.

En medio de las negociaciones los sindicalistas empezaron a tomar medidas, como por ejemplo trabajar 15 minutos y apagar las máquinas, pero esto perjudicaba los aparatos y finalmente decidieron, en diciembre, hacer una huelga con ocupación. “La huelga sin ocupación es un gran riesgo porque permite que la patronal saque las reservas que tiene de los depósitos y el que no cobra es el trabajador, si se ocupa no se puede sacar la mercadería y por lo menos la empresa no renueva su stock de dinero”, dijo.

Lena y aclaró que en ese momento y ahora no pertenece a un partido político, pero recuerda que había afán por debatir e ir sacando lo que más les servía.

Lena entró a trabajar después de la ocupación y recordó que cuando se enteraron de la medida en la fábrica “salimos a ver en qué podríamos ayudar, y se hablaba en los barrios de las personas que estaban resistiendo, y no eran pocos, la ILDU cerró en 1997 con 1.200 obreros, y llegó a tener 3.000 en época de zafra”. Recordó que la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) llegó con un camión lleno de alimentos que había recolectado. En ese entonces Fucvam “estaba juntando firmas para seguir siendo cooperativas, porque la dictadura los quería pasar a propiedad horizontal y 10.000 familias votaron para seguir siendo cooperativas. Tenían claro que como cooperativa podían pelear juntos, pero de a uno se los comía el Estado”.

Recordó que en aquel entonces había mucha movilización en las calles, dijo que había grupos de teatro en los barrios y “los titiriteros estaban por todos lados. No había un peso, pero había solidaridad. La gente no preguntaba de qué partido eras. Hoy la gente después de tantas traiciones no cree en nada”, piensa.

ILDU planteó un paro general porque “el accionar de cualquier central tiene que ser el respaldo a los gremios en conflicto, es una manera de decirle al Estado y a los patrones: todos somos Espartaco. Además no era sólo ILDU, estaban ocupadas las fábricas de Tem y Cycssa, y “los compañeros de la pesca estaban de huelga también. Había por lo menos cuatro gremios grandes en conflicto y era una obligación del PIT responder como lo hizo”, relató y agregó que antes hubo una asamblea “sangrienta” en la que se hizo todo para tratar de evitar el paro.

La postura era “pelear cuando se podía ganar y no cuando era imposible, y parecía imposible porque había una dictadura, qué iba a hacer la gente desarmada planteando esto. Se decretó el paro general, se hizo y tuvo un acatamiento increíble. Al otro día a las seis de la mañana fueron unos milicos de azul a hablar con los dirigentes y los llevaron a la oficina de personal, pero detrás de ellos venían el ejército y con fusiles desalojaron y anotaron los nombres. Los trabajadores esperaron fuera de la fábrica a que salieran los dirigentes y todos juntos marcharon por la calle Veracierto hasta la curva de Maroñas, donde se disolvió la marcha porque la idea era salir todos juntos para que nadie quedara atrás y ser víctima de una represalia. De esa manera terminó la gesta de unos compañeros que marcó la mayoría de edad del PIT y demostró que no sólo hablaba sino que acompañaba la lucha de sus integrantes”.

La convocatoria Según se publicó en 1984 el paro tenía 11 reivindicaciones: algunas de ellas eran la derogación de la ley de propiedad horizontal, amnistía general e irrestricta para los presos políticos, libertades públicas y políticas. Según la dictadura estos reclamos no tenían nada que ver con los problemas laborales.

Ley N°15.137 En 1981 el gobierno militar aprobó la Ley N°15.137 que permitió la creación de asociaciones profesionales. Esta normativa permitió la creación de organizaciones sindicales de primer grado, por fábrica o lugar de trabajo. Fue una apertura que dio como fruto que la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), clandestina y perseguida, creara la Comisión Nacional de Derechos Sindicales (CNDS). El primer artículo de la Ley decía: “Las asociaciones profesionales son asociaciones civiles que trabajadores o empleadores pueden constituir en la actividad privada para promover, estudiar, mejorar y defender sus respectivos intereses en el ámbito laboral”. En ese momento el ministro de Trabajo y Seguridad Social era el militar y abogado Néstor Bolentini, y era su cartera la que llevaba el registro de las asociaciones profesionales.

.