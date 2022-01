No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Si el domingo próximo se votara el referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), un 49,4% estaría de acuerdo en derogarlos, según una encuesta de la consultora Nómade, que este jueves también divulgó Búsqueda. En tanto, otro 41,2% de las personas que respondieron votaría por mantener la LUC, al tiempo que 9,4% se manifestó indecisa.

La directora de la consultora, Daiana Viera, señaló en el estudio que el porcentaje de personas indecisas, en torno al 10%, “es un dato relevante ya que puede definir el referéndum, sea para mantener los 135 artículos o para derogarlos”.

En la misma encuesta, Nómade informa que el 34,6% cree que sabe “poco” o “nada” acerca del referéndum, mientras que el 64% considera que sabe “bastante” o “mucho”. Con respecto a la obligatoriedad o no de votar en el referéndum -se trata de una consulta popular obligatoria-, el 75,8% sostiene que es obligatorio y el 15,5% que no lo es. El restante 8,7% no sabe.

Por otra parte, Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, es la figura del gobierno que reunió mayores adeptos en la encuesta con un 58,4%. El segundo es el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, con un 45,1%; le sigue el ministro de Defensa, Javier García (40,9%), y el canciller Francisco Bustillo con 20,8%. El ministro que tiene la peor imagen es el nacionalista Luis Alberto Heber, quien tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga, asumió como ministro del Interior. Tiene una aprobación de tan solo 27,6% y una desaprobación de un 45,6%.

En tanto, la consultora se encargó de preguntar si se aprueba o no la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. En ese sentido, la encuesta señala que un 45,8% de las personas encuestadas la aprueba, mientras que un 41,1% la desaprueba, según el primer módulo de la cosecha de verano de Nómade.

Quienes viven en el interior son quienes aprueban en mayor medida (52%). En Montevideo es un 37,3% el apoyo a la gestión del gobierno. En el estudio se enmarca que son los varones quienes “aprecian” más la gestión del nacionalista, con 50,8%. Las mujeres, empero, lo aprueba un 41,1%.

Para Viera, la aprobación del presidente “sigue ubicándose en altos niveles y se ha mostrado estable a lo largo del tiempo, siempre en torno a un 45% de aprobación”. Por otra parte, el 67,9% de quienes respondieron creen que las medidas sanitarias en el actual contexto por covid-19 han sido “buenas” o “muy buenas”.

“Se trata del más alto nivel de aprobación alcanzado respecto a las medidas sanitarias instrumentadas por el gobierno, aunque quedará por ver cómo afecta la reciente ola de contagios por la variable ómicron a la valoración de estas medidas”, agregó.

En relación a las medidas económicas y a las medidas sociales ante el contexto de pandemia, el 48% y el 54%, respectivamente, consideran que han sido “buenas” o “muy buenas”.