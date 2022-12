“Mi familia era socialista, así que fue lo primero que probé. Curiosamente, la economía fue la que me hizo desistir. Desde que me puse a estudiar economía encontré que la teoría del valor, que es la base de todo en la economía marxista, era, en mi opinión, equivocada. Los estudiantes partidarios del socialismo eran marxistas y yo no podía ser marxista”. Ariel Davrieux, exdirector de la OPP (1985-1990, 1995-2005).

“El social estatismo batllista es la ‘religión oficial’ de Uruguay y atraviesa transversalmente a todos los partidos, a algunos más que a otros. Nos hace falta más batllismo de Jorge que de Pepe [José Batlle y Ordóñez]”. Javier de Haedo, exsubsecretario del MEF y exdirector de la OPP (1990-1995).

“Quiero aclarar que no tengo nada en contra de los colegas que conciben la economía en términos de adhesión, más o menos incondicional, a una determinada escuela de pensamiento, pero esta no es mi opción. Tampoco creo que sea la alternativa más interesante desde el punto de vista del desarrollo intelectual y del ejercicio de la profesión”. Fernando Lorenzo, exministro de Economía (2010-2013).

“Mi formación está influida por la tradición de la economía neoclásica. Soy consciente de las limitaciones que tiene ese enfoque, pero pienso que es un marco pertinente para describir e interpretar los fenómenos de naturaleza económica. [...] Entiendo que los fallos de mercado son frecuentes e importantes, razón por la cual hay méritos para que el Estado intervenga en los procesos económicos. Sin perjuicio de ello, considero que el mercado es, en una gran cantidad de casos, el mecanismo más eficiente para asignar recursos. Siendo esquemático, podría decir que me siento identificado con las ideas y aproximaciones de la tradición keynesiana en sus diversas formulaciones”. Gabriel Oddone, profesor titular de Política Económica en la FCEA y consultor.

“Para el futuro, pienso que hay que ir hacia más distribución, pero tampoco veo que haya claridad sobre esto en ninguno de los partidos. Tampoco en el FA. Me parece que hay una primera discusión normativa, de horizontes políticos, que se tiene que dar”. Andrea Vigorito, profesora titular del Instituto de Economía de la FCEA.

“Creo que los economistas han ocupado muchos roles, quizás en exceso, y tienen peso en la discusión pública. Algunos son roles naturales para la profesión, pero también, por la fortaleza en el manejo de datos, de las técnicas cuantitativas, hay muchas visiones de economistas en muchos temas relacionados”. Verónica Amarante, profesora titular del Instituto de Economía de la FCEA.

“La desigualdad estaba relativamente ausente en el mainstream de la economía e instrumentalmente presente en otras orientaciones, como el estructuralismo y la teoría dependentista; pero no como realidad en sí, sino como una consecuencia de la estructura económica y una limitación para el desarrollo. Me siento influido y representado por esas tradiciones que tienen que ver con un conjunto de autores que fueron trayendo el problema de la desigualdad y el problema de la pobreza a la economía como disciplina de una manera mucho más sistemática”. Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República.