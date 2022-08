Seguramente usted conozca al menos una persona que cruzó el charco para darse un gustito material, y de paso aprovechó para pedirle que traiga un fernet a su vuelta porque está todo “muy barato”. Posiblemente, con las recomendaciones que recibió, usted piense en darse unas vueltas por las calles de Buenos Aires para conocer y disfrutar al menos un fin de semana. Es cierto, hay promos, paquetes de viaje que son accesibles y mucho por ver en “la ciudad de la furia”.

No obstante, por esa diferencia cambiaria que hoy un uruguayo goza entre Argentina y Uruguay, en los departamentos fronterizos hay preocupación ya que se traduce en más desocupados, en incertidumbre y en pedidos de medidas efectivas para la frontera.

Días atrás, a partir de un estudio de la Universidad Católica del Uruguay de Salto se supo que comprar en Concordia la misma canasta es casi 64% más económico que en el departamento salteño. Este tema, como tantos otros, es posible que figure en el orden del día este martes, cuando se lleve adelante un nuevo Congreso de Intendentes, adelantó a la diaria el jefe comunal de Río Negro, Omar Lafluf.

Hace tres meses, los intendentes del litoral Lafluf, Andrés Lima (Salto) y Nicolás Olivera (Paysandú) se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou para analizar medidas para paliar el impacto negativo sobre el comercio nacional por la diferencia de precios que hay entre una orilla y otra. Sin embargo, “el tiempo pasa” y “no hay nada”, apuntó Lima en diálogo con la diaria.

El intendente salteño recordó que se planteó aplicar la microimportación de productos argentinos, como también la eliminación de aranceles, la rebaja del Imesi, ir hacia un IVA cero, pero pareciera no dar resultado. “No van a ser efectivos -esto es dicho por los propios centros comerciales- porque muchos de los productos básicos de la canasta ya tienen IVA cero, otros pagan 10%, otros 14% de IVA, y la diferencia es muy grande”, lamentó.

En promedio, estimó, hay una diferencia de 186% en los precios en comparación con el país que dirige Alberto Fernández. “10 puntos, 14 puntos de IVA no van a incidir”, insistió, y estableció que en el caso de los combustibles “hay más de 25 pesos de diferencia”. “Es frecuente que las estaciones de servicio de Concordia queden desabastecidas producto de que deben atender la demanda de uruguayos y argentinos”, expresó.

Al respecto, Lafluf dijo a la diaria que el departamento que gobierna está “en una situación muy complicada”, pero que, como les comentó Lacalle Pou en la reunión, cualquier medida que se tome “nunca va a llegar a emparejar esa brutal diferencia”. Indicó que “evidentemente” algunas medidas se han tomado: “En la pandemia se tomaron algunas otras que después siguieron, por ejemplo, en lo que refiere al apoyo del comercio”.

A su vez, rememoró que obtuvieron 30% de descuento en combustibles, pero a pesar de esa medida, el precio de la nafta argentina vale 26 pesos, por ende, “sigue habiendo una diferencia tremenda”. “En aquel momento se pensó en la microimportacion. El tema es que no podemos prohibir pasar porque, por ejemplo, tenemos algunas ordenanzas o reglamentaciones que indican que se puede pasar cinco kilos por persona. Después, la familia que se va de mañana, almuerza, cena, hace algún surtidito teniendo en cuenta ese kilaje y llena el tanque, bueno, eso es muy difícil de prohibir”, indicó Lafluf.

Según coincidieron Lima y Lafluf, las grandes cadenas de supermercados también “sienten la diferencia” del tipo de cambio. Grosso modo, el jefe comunal salteño afirmó que el “trasiego” es “permanente” dado que centenares de vehículos, diariamente, cruzan la frontera por el día para hacer las compras. “Planteamos hacer un plan piloto en Salto. Si hay dudas sobre la microimportación, se podrá estar de acuerdo o no, pero, ¿no hay otra propuesta? Si la hubiese, vayamos por ella, pero hoy no hay nada, a no ser que sea la microimportación pensando en el pequeño y mediano comerciante, porque hoy por toda la frontera está ingresando mercadería”, se quejó.

Las consecuencias

En tanto, Lima afirmó que las ventas ya han caído 40%. En ese sentido, dijo que el centro comercial ya habla de “alerta roja”, e incluso hay trabajadores que ya pasaron al seguro de paro. La “duda”, ahora, es “qué va a pasar cuando finalice el seguro de paro: si vuelven a trabajar o no”, planteó el salteño. “Está bien difícil la situación, no hay medidas de fondo, no hay políticas de frontera. Este gobierno no la tiene”, apuntó.

Por el contrario, para Lafluf, la política de frontera es “clara”: el problema “es seguirle el trote a la Argentina”. “La política de frontera es buena; tendrá sus defectos, puede ser corregible, mejorable. El problema es Argentina, que tiene cinco, seis tipos de dólar”, indicó.

Por su parte, Guillermo López, intendente de Florida y presidente del Congreso de Intendentes, fue quien se comprometió a lograr una nueva reunión con el presidente para que los intendentes del litoral pidieran nuevas medidas. Lima, al ser consultado por eso, se mostró sorprendido por el “silencio de la región”, en alusión a Río Negro y Paysandú: “A esta altura parece que somos la oveja negra y que somos los únicos que estamos reclamando, pero después hay un silencio. Más allá de que sean del mismo partido [Olivera y Lafluf], está la gente de por medio”.

Si bien lamenta que la diferencia cambiaria con Argentina perjudica al comerciante local, Lafluf valoró que lleguen inversiones que “son enormes, como quizás nunca”. Por eso concluyó que el comercio en Fray Bentos “está creciendo”. A modo de ejemplo, indicó que se abrieron dos grandes superficies locales.

Actualmente en Río Negro hay un poco más de 10% de desocupados. “Nunca fuimos de desempleo bajo; llegamos a límites extraordinariamente altos. Lo que dejó muy contento es que somos el tercer departamento en el país en nivel en la menor informalidad”, expresó. Olivera, el intendente de Paysandú, fue consultado para esta nota por la diaria pero no tuvo éxito.