De acuerdo a un texto elaborado por el Partido Independiente (PI), fechado el 29 de agosto, el socio minoritario de la coalición de gobierno tendría posturas contrarias respecto de cuatro puntos del proyecto, según publicó El Observador: las modificaciones al régimen de pensiones por viudez, las pensiones por discapacidad, jubilaciones anticipadas, e incluir “ciertas ocupaciones” en el análisis de las bonificaciones en la Agencia Reguladora de la Seguridad Social.

Respecto al primer punto, el PI indica que no comparte “las modificaciones propuestas al régimen de pensiones de sobrevivencia”, diferencias que alcanzan “tanto a las propuestas que implican la reducción de los montos de estas pensiones como a los criterios sobre la duración de las pensiones de sobrevivencia", un punto de contacto con lo expresado en su momento por Manini Ríos, quien entendió que el anteproyecto “afecta a las viudas”.

Por otra parte, el texto sostiene que desde el partido del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, tampoco se comparte “la reducción propuesta de las prestaciones referidas a las pensiones por discapacidad total" y que no es “razonable” reducir “en más de veinte puntos el monto de estas prestaciones”. Para el PI, “deben existir otros mecanismos de control para evitar los abusos, pero reducir en forma tan significativa el monto de estas prestaciones no es el camino aceptable”.

Sobre el no aumento de la edad jubilatoria para los trabajadores rurales y de la construcción, que podrán seguir retirándose a los 60 años, el PI considera que es importante “que si se reconoce que los trabajadores que desempeñan una actividad que la normativa reconoce que debe admitir el retiro a los 60 años, no debe haber una penalización por retirarse a esa edad", es decir, que se asegure que estos trabajadores no pierdan por retirarse anticipadamente.

Para la colectividad liderada por Mieres, la Agencia Reguladora de la Seguridad Social propuesta en el anteproyecto, "debería incluir en el análisis de las bonificaciones a ciertas ocupaciones que, por su naturaleza, no permiten la consolidación de aportes para acceder a una causal jubilatoria" y cita el ejemplo de “actores, músicos y otros trabajadores vinculados a espectáculos culturales; así como el caso de los guardavidas o los deportistas profesionales".