“El Uruguay del futuro tenemos que construirlo entre todos”, decía Tabaré Vázquez luego de votar, el 31 de octubre de 2004. Unas horas más tarde, sería confirmado como el primer presidente de izquierda de Uruguay y el Frente Amplio (FA) se preparaba para comenzar un ciclo de 15 años ininterrumpidos en el poder. El FA recordó ese 31 de octubre con un acto en el teatro El Galpón este martes, en el que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, hizo un balance de ese triunfo y el camino que recorrió la coalición de izquierda desde entonces.

“Veníamos de sufrir la crisis de 2002 en un momento donde no sólo el Banco Hipotecario estaba quebrado y no podía prestar, sino que no podía devolver los ahorros de los uruguayos, el Banco República estaba quebrado financieramente y la pobreza llegaba al 40% de los compatriotas”, contextualizó Pereira, y recordó que en los meses previos a la elección “había analistas de todo tipo” que dudaban “si el gobierno del FA daba certezas jurídicas, si íbamos a saber gestionar un Estado que nunca habíamos gobernado, si íbamos a ser capaces de dirigir la economía del país, ¡y vaya si la habremos sabido dirigir!”, exclamó. Pereira interrumpió su oratoria para enviar un saludo al “querido compañero Danilo Astori”, internado desde el lunes por una insuficiencia respiratoria.

Bajo la mirada atenta de los precandidatos presidenciales Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Mario Bergara, el presidente de la fuerza política enumeró algunas de las políticas llevadas a cabo por el FA con el objetivo de “cambiar el modo de vida de la gente”, entre ellas, la creación de “un sistema de salud que nos permita atendernos independientemente de nuestros ingresos en una mutualista o en un hospital”; “la posibilidad de construir 69 liceos nuevos de tiempo extendido” o “ver a la primera generación de egresados universitarios en prácticamente todo el país”. Asimismo, destacó que “con el FA volvió la negociación colectiva”.

En contrapartida, Pereira criticó las políticas impulsadas por el gobierno actual: “Cada tanto voy a un programa de televisión y me dicen ‘¿cuáles fueron los logros del gobierno de Lacalle?’: pienso, pienso, pienso y llego al puente de La Charqueada”, ironizó Pereira, que, como de costumbre, repasó algunas de las polémicas que sacudieron al gobierno de la coalición multicolor en lo que va del período, como la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano y la imputación por abuso sexual de menores del exsenador Gustavo Penadés.

Pereira sostuvo que el “proyecto político” del FA “no es sólo un recuerdo”, sino que implica “hacer autocrítica” y mirar “a fondo en qué fallamos” para luego salir y “hablar con 1.700 organizaciones distintas: agropecuarias, vinculadas al comercio, a la industria, a los trabajadores, a las cooperativas, a los derechos humanos”, lo que lleva a “construir un proyecto de programa del FA que va a ser tratado los días 8, 9 y 10 de diciembre” en el Congreso Nacional, resaltó.

Además, Pereira recordó que en el Plenario Nacional del 18 de noviembre se van a proclamar las candidaturas para que luego sean respaldadas en el Congreso de diciembre y disputen la interna en 2024. Una vez terminada esta instancia, “sólo habrá una fila india para que el FA gane la elección”.

Por su parte, la presidenta de la Departamental de Montevideo del FA, Graciela Villar, dijo que hace 19 años la fuerza política irrumpió “por la puerta grande en la escena política de este país”, lo que cambió “definitivamente el bipartidismo tradicional” y generó “esta nueva era: la era de los bloques”. Villar aseguró que en los recorridos de la fuerza política por el país se ha convencido de que “este proceso progresista de 15 años, a pesar de no estar en el gobierno, llegó para quedarse”.

La vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro, dijo en su oratoria que el FA se está “preparando para enfrentar un nuevo período electoral” en “un tiempo que nos presenta la posibilidad de llegar al gobierno” y “una oportunidad para abrir un nuevo ciclo de cambios y transformaciones para el Uruguay”, porque “al FA no lo mueve a ganar una elección o sacar a quien está en el gobierno; a las y los frenteamplistas nos mueve nuestra vocación y voluntad de transformar a Uruguay”, sentenció.

Las palabras de los precandidatos

De los cuatro precandidatos que se manejan para disputar la interna sólo el intendente de Salto, Andrés Lima, no asistió, debido a las inundaciones en el departamento. El senador Bergara, a quien las encuestas en la previa ubican en un tercer lugar, señaló en rueda de prensa que este acto “obliga a rememorar aquella noche en la que el FA ganó por primera vez la elección nacional y abrió el espacio a 15 años de gobierno”, y que “más allá de idas y vueltas, más allá de errores, estamos convencidos de que dejamos un país con más bienestar, con más equidad”.

Bergara también dijo que el próximo ciclo electoral “va a poner a prueba las cosas que efectivamente hayamos aprendido de esa autocrítica”. Si bien “uno puede poner el foco en cómo este gobierno gobierna para los malla oro, en todos los actos de irregularidades y corrupción que protagoniza”, lo “fundamental” es “mirar para adelante, ver que con las bases programáticas el FA está poniendo a prueba un nuevo ciclo de transformaciones”.

En tanto, el intendente de Canelones dijo sentir “una mezcla de recuerdos, alegría y esperanza”, pero también saber que el FA hoy “es parte de un proceso que viene de lejos”, más allá de “la responsabilidad” que le implica “cumplir con tanta gente que dejó tanto por el camino”. “Yo creo que hay que recorrer el camino del crecimiento, el desarrollo, donde la justicia social, a través de algunas claves -como puede ser el salario, las jubilaciones- debe ser parte de un nuevo paquete”, continuó, al ser consultado por su percepción del futuro, los “progresistas, de izquierda, no concebimos el crecimiento si no es acompañado de una fuerte cohesión y avance social”.