El Frente Amplio (FA) conformó un comando de campaña de cara a las próximas elecciones internas. El grupo estará integrado por dos personas elegidas por cada candidato, dos militantes de las bases de Montevideo, uno de Canelones y otro del interior. El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, estará al frente del proceso, junto con la coordinación permanente de las comisiones de organización, comunicación y propaganda y finanzas.

El tema se trató en la Mesa Política este lunes, informó El País y confirmó la diaria, y el objetivo es que el comando se reúna antes de que culmine el año. En diálogo con la diaria, Pereira sostuvo que la campaña del FA tiene “por lo menos tres componentes”: el primero, es la “acumulación” como oposición durante cuatro años, en particular, a través de la iniciativa “El FA te escucha”; el segundo, es la iniciativa “Me sumo por Uruguay”, que “procura la construcción de un contingente militante superior a 50.000 para que la campaña interna sea más potente” y, el tercero, sería algo así como el “FA propone” –aún no está definido el nombre–, “propuestas que surgen del programa que se acaba de aprobar en el Congreso”.

Leé más sobre esto: “Una nueva mayoría por Uruguay”: el FA debate cómo ampliar la base electoral para 2024

“El comando entonces, por un lado, coordina la campaña con los candidatos, los actos comunes, administra los problemas que puedan surgir de cualquier campaña, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad particular que es intentar generar la elección más grande de la que el Frente Amplio tuvo en el año 2019”, expresó Pereira.

En paralelo, el presidente de la coalición de izquierda sostuvo que la dirección política, “aquellos que no participan en la campaña interna con un candidato”, se abocará a construir “una campaña por el Frente Amplio”, que se terminará de delinear en enero.

Pereira destacó que el FA ha crecido en su capacidad de comunicación política. Mencionó, por ejemplo, que existe un equipo de datos, un equipo de comunicación, que “ha estado funcionando en forma permanente con la presidencia”, un equipo de casi 1.000 personas, que ha “salido a recorrer el país y estos son todos los senadores y senadoras, los diputados y diputadas, los intendentes y toda la dirección del FA”.

“Lo que hemos lanzado en estos dos años es una gran campaña de protagonismo popular, el protagonismo lo colocamos en la gente y eso me parece que se está viendo reflejado”, sostuvo Pereira. Agregó que las “ideas fuerzas” del FA han “quedado en el seno de buena parte de la sociedad uruguaya”, entonces “tenemos razones para tener un optimismo moderado, pero un optimismo al fin de que ganar la elección y ganar con mayoría parlamentaria es posible y eso hace dos años no se veía, nadie hubiera dicho que esa era una posibilidad concreta, sí que pudiera ganar el Frente Amplio pero no que pudiera estar disputando la mayoría parlamentaria”.

A modo de balance, opinó que el FA cierra un “buen año”, en términos de cumplimiento del “plan político” y de “resultados positivos”, en referencia a las encuestas de opinión pública, que durante 2023 colocaron “al Frente Amplio por encima de la oposición en la mayoría de ellas”.

También sostuvo que la coalición de izquierda se “consolidó como el partido más importante del Uruguay” y el “programa y los candidatos aprobados por el Congreso gozan de alta popularidad”. “De tal forma que el lanzamiento de 2024 nos encuentra bien parados y preparando para el 5 de febrero [en su aniversario] un acto de lanzamiento de campaña en la ciudad de Rocha”.

“Por supuesto que esto no da por ganada la elección y que ninguna elección se gana sin una buena campaña, pero creo que estamos preparados, con alta participación de hombres y mujeres, porque finalmente el FA gana cuando hay alto protagonismo popular dentro de las campañas y dentro de la transmisión de las ideas”, concluyó.