El exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano alcanzó este miércoles un acuerdo de proceso abreviado con la fiscal Gabriela Fossati y fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

Tras ello, desde el Frente Amplio (FA) surgieron repercusiones en torno a la condena. Dos de los que hablaron fueron los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, denunciantes de un presunto espionaje en su contra, luego de que se conociera que la empresa Vertical Skies solicitó a Astesiano el armado de fichas personales de ambos.

Carrera dijo a la diaria que lo “tomó por sorpresa que se llegara a un acuerdo abreviado en forma tan rápida”, ya que es “una causa que se inició en setiembre del año pasado y que tiene muchas ramificaciones”. Es que “está el tema de la falsificación de documentos”, motivo que desencadenó la condena de este miércoles, “pero hay temas de corrupción pública, de espionaje, de utilización de toda la infraestructura del Estado en beneficio de la persecución a dirigentes sociales y a la oposición, tareas de inteligencia hasta sobre adolescentes estudiantes del liceo”. De estos y otros temas que han surgido a raíz de la revelación de chats de Astesiano, Fossati dijo que continuará la investigación, pero que de momento no hay indicios de delitos.

Por otro lado, Carrera mencionó que esta condena es la demostración de que “existía una asociación para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva”, porque a Astesiano se le imputan “múltiples delitos asociados a casos de corrupción pública y a la utilización indebida del poder público en beneficio particular”.

Dijo que el FA “analizará responsabilidades políticas de las autoridades, porque todo esto pasó en las narices del presidente, en el círculo más íntimo” de Luis Lacalle Pou. En lo que respecta a la denuncia que radicó junto a Bergara, señaló que próximamente solicitarán a la Fiscalía que vuelva a citar a declarar a personas involucradas y que la causa “va a proseguir”.

“Para la vida institucional y política es sumamente grave que se haya encomendado al jefe de la seguridad presidencial la realización de carpetas personales para extorsionar a legisladores”, dijo y agregó: “A nosotros se nos trató de callar, y nosotros queremos llegar a quién fue que realizó este encargo” a Vertical Skies para que luego se hiciera el pedido a Astesiano. “La regla en una democracia es que la oposición pueda disentir tranquilamente a través de las vías democráticas y que desde la mayoría no se busque oprimir a la oposición”, apuntó.

De todas formas, deseó que “no haya más integrantes del Poder Ejecutivo involucrados en esto, porque sería sumamente grave que el Poder Ejecutivo estuviera atrás de esto”.

Por su parte, Bergara en sus declaraciones a la prensa manifestó que el acuerdo entre Astesiano y la Fiscalía “implica confesión y colaboración” de parte del exjefe de la custodia presidencial, lo que “confirma delitos como la asociación para delinquir, la conjunción del interés público y el privado, el tráfico de influencias, delitos que implican corrupción, evidentemente”.

En este sentido, dijo que el “medio vaso lleno” es que “hay una confirmación de delitos por parte de la Fiscalía”. La otra parte es que quedan “todo el resto de las causas abiertas, se sigue la investigación”. Además, dijo que, “desde el punto de vista ya no penal pero sí político”, es necesario “remarcar las responsabilidades de haber puesto en ese lugar de poder a alguien con antecedentes tan complicados como los de Astesiano, a pesar de que el presidente recibiera las alertas por parte de sus correligionarios”.

“Todas estas cosas que pasaban en las narices de la Torre Ejecutiva, en donde hay un responsable institucional del equipo de custodias del presidente, que es el prosecretario de la Presidencia”, dijo en referencia a Rodrigo Ferrés.

Así las cosas, Bergara señaló que Astesiano era “cualquier cosa menos un perejil o alguien que actúa solo, porque todos estos delitos no son de actuación individual”, entre otras cosas, porque “asociación para delinquir ya parte de la base de que hay socios”. Entonces, para el senador del FA, “desde el punto de vista político, no es creíble tomar distancia” por parte de las autoridades, y decir que Astesiano “traicionó” al gobierno “ya no cabe a la luz de los contenidos de nuevos chats”.