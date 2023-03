El diputado por Cabildo Abierto (CA) Rafael Menéndez presentará la semana próxima un proyecto de ley para que se inhabilite por diez años a quienes ingresen a la función pública y mientan sobre su título terciario. Según informó Telemundo, el documento se viene elaborando previo al caso del exministro de Ambiente, Adrián Peña, quien dijo tener el título de Licenciado en Dirección de Empresas, cuando aún no lo tramitó ante la Universidad Católica.

En diálogo con la diaria, Menéndez especificó que se viene trabajando hace unos seis meses en la elaboración del proyecto y que no lo motiva el caso Peña ni el del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, que le costó el cargo por haber dicho que era licenciado en Genética Humana, cosa que no era así. “Este proyecto no tiene nombre ni apellido”, afirmó el cabildante, quien consideró que es de “sentido común” que surja este proyecto que, en principio, ingresaría en la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes.

“Han habido en todos los gobiernos casos de funcionarios públicos que no poseen el título del cual ostentaban; si tiene un nombre y apellido es defender la institucionalidad y, en definitiva, en la confianza que pueda tener la gente en un funcionario público. Es de sentido común que alguien que mienta sobre la posesión de un título que no posee no pueda ejercer la función pública. Acá no se trata de personas, se trata de la institucionalidad. Eso es lo que pretendemos proteger con este proyecto”, expresó.

Asimismo, dijo que pretenden “extenderlo cronológicamente” para que trascienda la administración y agregó que con esta disposición el eventual apartamiento del cargo “no sea una decisión política, sino que sea de tipo jurídico”. “Ante una denuncia, un fiscal o un juez tengan las herramientas para poder aplicarlo, que no dependa de una decisión política el apartamiento de ese funcionario. Muchas veces se lo aparta de un puesto y se lo coloca en otro”, criticó.

“Lo que piden los uruguayos es transparencia a todos los gobiernos. Son casos que han salpicado a todas las administraciones”, lamentó, y adelantó que también se pondrá sobre la mesa la idea de crear un registro único a nivel terciario, para que aquellas personas que logren un título terciario puedan estar inscriptas en un registro de acceso público para que “cualquier hijo de vecino” pueda ver quién es licenciado y quién no. También, en ese marco, propondrá que el Estado exija a quien ingrese a la función pública el título previo a que asuma, “cosa que hoy no pasa”.