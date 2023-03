“Hoy recibimos como principal novedad que el gobierno está enunciando algunos cambios futuros al proyecto, cambios que no fueron presentados hoy, sino que son anuncios de posibles modificaciones y que están conversando sobre como se van a incluir”, comenzó el diputado Sebastián Valdomir, coordinador del Frente Amplio (FA) en la comisión especial de la Cámara que estudia el proyecto de reforma de la seguridad social enviado por el gobierno.

Este miércoles, la comisión recibió a una delegación del Poder Ejecutivo, encabezada por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que anunció una oncena de modificaciones que el gobierno piensa hacerle al proyecto, luego de negociaciones internas en la coalición de gobierno.

Valdomir entendió que, al tratarse de “enunciados” y no estar redactados, se hace “difícil” ofrecer algún tipo de “análisis” al respecto. Sin embargo, aseguró que lo que sí se podía decir, “pasados ya casi 45 días”, es que se trata de un proyecto “específicamente relacionado a una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, que no es una reforma integral de la seguridad social”, y que, por lo tanto, “aquello que se decía que iba a tener un amplio respaldo técnico no ha sido tal”, dado que asistieron a la comisión “diferentes entidades técnicas”, que plantearon “muchísimas dudas e incertidumbres sobre las proyecciones y los números que ha proporcionado el gobierno”.

Según Valdomir, hoy se presentaron números que evidencian “los impactos que tiene extender la edad para jubilarse” en los seguros “por invalidez o por desempleo”, y recoró que por la comisión pasaron “colectivos de trabajadores que ya tienen muchos problemas para jubilarse a los 60 años”, y descató “los impactos que tendrá para la salud de ese trabajador o trabajadora extender a 65 años”.

“El gobierno no recogió el guante de ninguno, no solo mencionó que no están considerando incluir nuevas actividades, sino que harán un estudio caso a caso en el futuro y 'veremos que pasa' nos respondieron”, agregó el diputado, que consideró que se asiste a “un aumento de la edad al barrer que va a generar impactos de todo tipo”.

Valdomir señaló que se cuentan con informes generados por la comisión de expertos que redactó el proyecto que indican “que la mitad de los trabajadores que se extiende de 60 a 65 años no logra configurar una causal de jubilación común a los 65, y que lejos de seguir aportando se genera un gasto previsional porque tiene que ser atendido por su seguro de desempleo, de salud o de incapacidad parcial”, y agregó: “Es preocupante que se desoiga y no se atiendan estos impactos en la clase trabajadora de nuestro país, que no se genere una respuesta concreta”.

“Los impactos en los ingresos jubilatorios de decenas de miles de trabajadores van a ser peores que los que tienen ahora”, señaló, al tiempo que recordó que Mieres aseguró en su comparecencia del 7 de febrero que no iba a haber un impacto negativo en el monto de las jubilaciones. “Hoy cambió la versión y nos dijo 'el tiempo dirá, veremos quién tiene razón'”, sentenció.

Por su parte, la diputada Ana Olivera insistió en que “todos fueron anuncios de enunciados”, que se guían sobre temas que no van “sobre el tronco fundamental que tiene que ver con la afectación a la mayoría de los trabajadores” y que los temas vinculadas con la vida del trabajo no están contemplados”.

En ese sentido, la bancada frenteamplista entiende que hay “una serie de preguntas que no fueron contestadas”, que serán elaboradas por los legisladores “y que antes del viernes serán entregadas”. Además, se buscará “que vengan nuevamente algunas de las delegaciones que han hecho propuestas distintas y planteos distintos al que hace el Poder Ejecutivo”, como el PIT-CNT y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, así como “otros técnicos que han pasado por la comisión y han dado sus versiones fundadas en el cálculo metodológico que al FA le generan “la duda razonable”, dijo Valdomir.

“No cambian sustancialmente” el proyecto

“No son las cosas de fondo y no hay nada claro”, dijo a la diaria Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) sobre los anuncios del gobierno, si bien en el caso de la reducción de años de matrimonio para las pensiones de viudez señaló que la modificación “estaría bien” dado que la disposición anterior de la reforma “no condice con la realidad, porque había una diferencia entre años de concubinato y años de matrimonio”.

A su criterio, las modificaciones anunciadas “no cambian sustancialmente” el proyecto; quizás, admitió, el daño “es un poco menor, pero el daño está igual”. Clavijo afirmó que sigue siendo una reforma “jubilatoria” y no de “seguridad social”, dado que, entre otras cosas, no prevé nuevos ingresos. “Lo miré de arriba a abajo y de abajo hacia arriba para ver si encontraba alguna nueva fuente de financiamiento, que es lo que le falta a la seguridad social, y se sigue sin hablar de ese tema. Si no hay una nueva fuente de financiamiento, no se puede mejorar nada”, manifestó.

Si bien los anuncios del gobierno recogieron parcialmente los cuestionamientos de Cabildo Abierto (CA), como por ejemplo, la regulación de las inversiones en el extranjero de las AFAP, no se anunció ningún cambio sobre la consideración de los mejores 25 años para el cálculo jubilatorio. Los diputados de CA piden que se consideren los mejores 15 años. Al respecto, Clavijo dijo que eso aumentaría “con seguridad” las futuras jubilaciones, aunque “también habría que cambiar la forma de cálculo de la nueva tasa de reemplazo”.

Por otra parte, sobre el anuncio de “mayores garantías” para las inversiones en el extranjero de las administradoras de fondos de ahorro previsional, el presidente de la Asociación Nacional de AFAP, Sebastián Peaguda, dijo a la diaria que actualmente “la garantía que existe es de performance, de rendimiento” de las inversiones “y eso no cambia con la reforma”. De hecho, advirtió que “de alguna manera se reducía porque la reserva especial es de 0,5% del fondo de cada administradora, y la reforma lo constituía en 0,2%, lo que había que mantener como mínimo”.

Hasta ahora, la reforma introducía cambios en los límites de inversión de las AFAP y disponía la creación de un fondo para rentabilizar los aportes de los afiliados más jóvenes mediante instrumentos financieros de mayor riesgo y, por ende, de mayor retorno.

Peaguda aseguró que la inversión en el extranjero “es absolutamente trivial en el mundo” y que lo que la reforma permite son inversiones en “países con altas calificaciones crediticias, incluso más altas que las de Uruguay”. Aunque puntualizó que “podrían haber inversiones que tengan volatilidad”, afirmó que “una cosa es una timba y otra cosa es un inversor institucional y profesional como las AFAP”. “Uno no encuentra una trayectoria de problemas”, resaltó.

Con relación a la supresión del “retiro anticipado del dinero de la cuenta de ahorro individual”, Clavijo opinó que “está bien que lo hagan” porque “iba a generar cosas como las que están pasando en Chile, que en los peores momentos retiraron el dinero y después no se podían jubilar porque tenían pocos ahorros”. “Eso lo habilitaba la reforma”, apuntó. Pero, nuevamente, destacó que “en realidad” es el sistema de ahorro individual en su conjunto “lo que está generando problemas” en la seguridad social. “Si están retirando esto es porque nos están dando la razón [sobre] que el sistema de ahorro individual no funciona”.