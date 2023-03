Luego de una sesión parlamentaria que se extendió varias horas más de lo previsto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló en conferencia de prensa sobre los cambios que las autoridades de gobierno presentaron ayer, y que definió como el resultado “del diálogo con los legisladores –particularmente con los de la coalición de gobierno– y también resultado del análisis de las distintas comparecencias que han ocurrido en este tiempo”.

Es así que tienen pensada “la posibilidad de introducir algunas modificaciones en el régimen pensionario, en particular a la viudez”, que van por el lado de “ampliar las hipótesis”, así como de “revisar los años que se requieren de matrimonio y concubinato para la gestación de la causal pensionaria”.

Mieres anunció, además, cambios en los criterios para las inversiones “que las AFAP podrían realizar en el exterior”, que permitan “ajustar mejor los límites y las garantías para aquellas inversiones” y que “tengan garantías y blindaje mayor”.

Por otra parte, se introducirán cambios para “incorporar preocupaciones vinculadas con algunos colectivos relacionados con situaciones de discapacidad”, así como “reducir los años requeridos para que las personas migrantes tengan derecho a una pensión”.

“Vamos a incorporar algunos cambios que vamos a seguir elaborando en estas próximas horas con el resto del equipo para presentarlos al Parlamento a más tardar en los primeros días de la semana que viene”, a los efectos de que la comisión “pueda votar dentro de los plazos que están establecidos para su funcionamiento”.

En la previa, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez había adelantado, en su cuenta de Twitter, algunos de los planteos hechos por el Poder Ejecutivo. Sumado a los anuncios de Mieres, Rodríguez adelantó que habrá un aumento de la pensión para las personas con incapacidad severa y que se contemplará a su vez la situación planteada por la Asociación Down del Uruguay, por lo que se prevé bajar a 15 los años de trabajo exigido y a 45 años la edad jubilatoria.

Se propuso además suprimir el retiro anticipado del dinero de la cuenta de ahorro individual, al tiempo que se buscará que se asimile la situación de la oficialidad de la Policía y de funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. También se modificarán los regímenes de ahorro voluntarios y complementarios.

El PE anuncia que, en acuerdo entre los Partidos de la coalición, enviarán las siguientes modificaciones:



1) Pensiones de sobrevivencia: asimilar la propuesta al régimen actual



2) Pensiones de viudez: reducir cantidad de años de matrimonio, considerando años de concubinato



pic.twitter.com/31cWv89BSs — Juan M. Rodríguez (@_RodriguezJuan_) March 22, 2023

De todas formas, Mieres aclaró que se ratifican “las líneas generales del proyecto”, es decir, “la arquitectura general del proyecto no tiene modificación y es lo que garantiza que tengamos un resultado de sostenibilidad fiscal y de equidad”, e insistió en “el carácter integral de la reforma” y el norte que significa para el gobierno avanzar hacia el sistema previsional común.

Según el ministro, “el régimen nuevo va a garantizar que 50% de la jubilaciones más bajas tengan mejores retribuciones comparadas con el régimen actual”, mientras que “en el resto serán iguales o también un poquito mejores”, más allá de que “es verdad que los uruguayos menores de 50 años van a postergar la edad de retiro a los 65 años”.

La interna de la coalición

Entre los socios de la coalición, en especial Cabildo Abierto (CA), aparecieron durante el tratamiento en la comisión de Diputados algunos reparos respecto del articulado que podrían enlentecer los plazos previstos por el gobierno para la aprobación, lo que impulsó las negociaciones que finalmente llevaron a los acuerdos que se comunicaron ayer.

Sin embargo, uno de los planteos fuertes de CA, como es la reducción, de 25 a 15, ded la cantidad de años que se tomen para el cálculo de la jubilación, no está entre las modificaciones. Según Mieres, si bien “hay que esperar a su redacción [de los artículos], porque a veces un enunciado de una frase no dice exactamente lo que después ocurre”, no está incluido “el tema de lo de bajar a 15 años” aquellos que “se toman en consideración para el cálculo del básico jubilatorio”, debido a que “eso es parte de la arquitectura principal del proyecto”.

Desde el Partido Colorado manifestaron preocupación por la situación de la Caja Notarial, una de las cajas paraestatales que pasarían a formar parte del sistema previsional único; los colorados consideran que debería excluírsela de la reforma. Consultado al respecto, Mieres aseguró que “ha habido avances muy claros en las últimas horas”, pero prefirió “no informar definitivamente”, aunque se mostró “optimista” sobre “las posibilidades de alcanzar un entendimiento con la Caja Notarial”.

Desde el PIT-CNT hay “argumentos que no son verdaderos”

La comparecencia se dio en la víspera de un paro general parcial en contra de la reforma decretado por el PIT-CNT para este jueves, con varios puntos en la plataforma reivindicativa de la movilización.

Consultado al respecto, Mieres sostuvo que desde la central “se ha dicho algo que realmente no es verdad: que están en juego las asignaciones familiares, los seguros de paro [y] los subsidios por enfermedad”.

“Es realmente sorprendente que desde el movimiento sindical recurran a este tipo de argumentos que no son verdaderos; no hay nada que afecte ni las asignaciones familiares ni los seguros de paro ni los subsidios por enfermedad en esta reforma. Uno puede discutir y contraponer argumentos, pero sobre una base cierta”, sentenció el ministro, y consideró que “se ingresa en el terreno de incorporar elementos que son falsos y se desnaturaliza el debate”.

Mieres dijo esperar que el PIT-CNT “corrija y centre la discusión en los temas que realmente hay que centrarnos”. “Podemos discutir sobre la extensión de la edad de retiro, podemos discutir si a ellos les parece bien o mal”, pero no “argumentos poco veraces”, según el ministro, puesto que “hacen acordar a otros debates muy cercanos en el tiempo, de cuando se discutía la LUC y se decían cosas que no eran verdad”.

Asimismo, negó que el financiamiento del nuevo sistema previsional sea a costa de los trabajadores, puesto que, “igual que todo el sistema de jubilaciones y pensiones, recae sobre los hombros de los aportes de los trabajadores, de los aportes de los empleadores y de un subsidio muy importante del Estado” para “evitar” que se dé un “proceso de crecimiento del déficit”.