El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sostuvo este miércoles durante su columna radial en CW 41 “que cuando venga otro gobierno va a tener que seguir” con las reformas en la seguridad social, puesto que es una temática “bastante más amplia” que lo que propone el gobierno en su proyecto de ley.

Según Orsi, lo que el Frente Amplio (FA) planteó es que “está en contra” y, si bien está “de acuerdo con los puntos”, cuando se da la discusión, “algunas cosas de repente pueden ser acompañadas”.

“Sin duda, cualquiera sea el gobierno que venga va a tener que seguir incorporando normativas, mejorando y no necesariamente barriendo todo lo que hay, sino mejorando las propuestas o entendiendo que el camino que se transitó no es el mejor, sino que puede haber otros”, explicó.

Mientras tanto, “estamos todos sentados en la platea esperando que la coalición multicolor, que tenía todo acordado, termine de acordar”; sin embargo, “cuanto más pasa el tiempo la discusión va perdiendo en seriedad”, entendió el jefe comunal canario, que además criticó que se cambie “una ley por otra” en las negociaciones a la interna del oficialismo.

“Lo que tenemos que pensar acá es qué tipo de reforma, de la seguridad social o de las jubilaciones, son las que benefician a nuestra gente, y no aceptar que ‘bueno, no es buena, pero si yo consigo esta otra ley para que habilite esto otro, igual te la voto’”, porque de esta manera es como “entramos a perder credibilidad como partidos políticos”, sentenció.

Adicciones: “Hacen más trabajo algunas religiones” que “el propio Estado”

Entre sus preocupaciones, Orsi manifestó que piensa de forma “permanente” en “el tema de las adicciones y concretamente en lo que hace la pasta base”; por eso, dijo creer que, “de cara a las próximas elecciones, los partidos políticos van a tener que llegar a un mínimo de acuerdo en algunos temas” y pensar proyectos que apunten “a la pasta base en específico” o “a un verdadero proyecto de salud mental” y, de esta forma, “poner los recursos para eso”.

“Hay proyectos en el Parlamento para ser votados e incluso hay diferencias a la interna de los partidos. Yo me acuerdo cuando [el expresidente José] Mujica, en algún momento, planteó la internación compulsiva y se armó un alboroto bárbaro”, mientras que, por otro lado, está “la otra postura de liberalizar absolutamente todo”.

En este sentido, consideró “que hay un diálogo de sordos y no le encontramos la vuelta a este problema fundamental”. Si bien “el tema de las adicciones es de todas las clases sociales”, sostuvo que “a los más pobres les pega peor”.

Además, llamó a “revisar” algunas cosas y “ver qué relación puede haber entre la cantidad de suicidios que uno conoce que existen de gente joven, de gurisada, y estas cosas que nos están pegando muy mal, que tienen que ver con la pasta base y vaya a saber con cuántas cosas más”.

“No estoy planteando soluciones, ojalá yo tuviera la solución en un puño. Lo que sí sé es que está difícil el diálogo en esto cuando en realidad la preocupación es compartida. Acá no hay partido político que no sepa o no le preocupe lo que está pasando”, agregó.

“En las cárceles, por ejemplo, 90% de la población está vinculada a las adicciones y son gente joven. Ahí ya tenés un punto como para ir empezando, y las perspectivas no son muy buenas: se calcula que en unos años vamos a tener bastante más presos”, continuó Orsi, quien dijo creer que “hacen más trabajo algunas religiones -o las religiones en su conjunto-, que tienen estrategias para trabajar con sus fieles, que el propio Estado”.

De acuerdo con el intendente canario, “las mejores alternativas” que ha visto “tienen que ver con alguna propuesta vinculada a algún culto”, mientras que el Estado no ha “hecho tanto o lo necesario para por lo menos decir ‘vamos bien encaminados’”.