El Senado comenzó a discutir el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo para exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las aguas y sodas embotelladas, medida que tomó el gobierno en el marco de un nuevo aumento de los niveles de sodio y cloruro en el agua que provee OSE a la población.

El miembro informante fue el senador blanco Sergio Botana, quien señaló que esta medida se suma a la exoneración que ya han tenido las aguas minerales y las sodas por decreto en el caso del Imesi, que representa el 8% de un ficto en el valor del agua de 22 pesos por litro. El IVA, en tanto, es de 22% para el caso de las aguas, y es lo que se pretende exonerar con este proyecto de ley.

Botana indicó que la renuncia fiscal que deberá afrontar el Ejecutivo por esta iniciativa es de ocho millones de dólares mensuales, que se suma a los dos millones de dólares mensuales que se pierden por la no recaudación del Imesi. Asimismo, el legislador explicó que estas cifras se basan “en datos de consumo anterior al crecimiento potencial y ahora exponencial que tiene el agua”, por lo que en la práctica serían incluso mayores.

“Podemos afirmar que los precios van a bajar en el orden de un tercio, que ese será el impacto de esta medida en el precio final que deberá abonar el consumidor”, aseguró Botana, quien en su exposición resaltó la “confianza” del gobierno en toda la cadena de producción y distribución. “Los comerciantes van a poder recuperar todo el IVA y lo van a trasladar al consumo”, reafirmó el senador, y señaló que según el seguimiento de precios que ha llevado adelante el gobierno “ningún almacenero, ningún participante de toda la cadena de distribución del agua está abusando de la situación” con un aumento exponencial de los precios.

Botana dijo que se volvió una necesidad que el gobierno adoptara esta medida a partir de la solicitud que hará OSE de incrementar la cantidad de sodio y cloro en el agua –se estima que se pedirá duplicarlas–, “con un gusto que de verdad empieza a ser más desagradable para la población y que obliga a que el consumo de agua para beber sea, indudablemente, de agua adquirida en los almacenes, de agua potable embotellada”.

Por otra parte, Botana se refirió a una de las principales críticas que hace la oposición respecto de las medidas adoptadas por el gobierno, que es la no exoneración o reducción de la tarifa de OSE, y vinculó esta decisión a una intención de desalentar el consumo. “¿Por qué la OSE no rebaja los precios del agua si el agua es de menor calidad? Creo que es bueno que lo digamos con claridad: la OSE está entregando un agua de menor calidad por el mismo precio, pero esto tiene una razón. No podemos alentar el consumo de agua, y toda medida de rebaja en los precios alienta el consumo”, argumentó.