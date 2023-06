Los restos de huesos humanos hallados el 6 de junio en el Batallón 14 corresponden a una mujer, según informó este jueves la jefa del equipo de antropólogos que trabaja con la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Alicia Lusiardo, en una conferencia de prensa convocada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

“Es un esqueleto del sexo femenino. A esto se ha llegado a través de dos tipos de metodologías. La metodología que implica la observación de rasgos en distintas partes del esqueleto: ausencia, presencia o tamaño, pero también verificado por métodos métricos. Hemos podido medir, a pesar del deterioro, varios de los huesos más importantes, y arrojan el resultado también de que este es un esqueleto de sexo femenino”, explicó Lusiardo.

Agregó que “en relación a los otros componentes del perfil biológico, a la edad y a la estatura, hemos intentado varias metodologías, pero no estamos en condiciones de hacer ninguna determinación”. Según la antropóloga, esto se debe “claramente” al “daño que han sufrido algunos huesos que son clave a la hora de hacer una determinación con mayor precisión, y por lo tanto no tenemos la certeza ni tenemos un grado de precisión para ofrecer que sea acorde a una investigación de este tipo”.

Aseguró que estarán “pendientes de lo que se determine por la comparación de análisis genético de las piezas de este esqueleto con la base de datos de familiares, como para que se despeje un poco en relación a más datos”.

El cuerpo estaba en “posición de cúbito ventral, con la cabeza hacia el sur y los pies hacia el norte”. Tal como se había informado el día posterior al hallazgo, estaba “en una fosa que fue cavada en la roca, por la poca profundidad de los suelos en ese sector en particular del predio militar. Una vez cavada la roca se colocó cal, se colocó el cuerpo, se volvió a colocar cal por encima y por último se colocó una losa”, detalló la especialista.

Además, indicó que “luego de las tareas de recuperación en el predio” no se encontró “vestimenta asociada a estos restos ni ningún efecto personal”.

En relación al estado de conservación de los restos, Lusiardo apuntó. “El esqueleto está esencialmente completo, está representando esencialmente todo, lo cual no quiere decir que estén completos cada uno de los huesos”.

“Hemos logrado registrar un deterioro generalizado en lo que son los extremos de los huesos largos, donde hay hueso esponjoso, donde la estructura ósea es más débil. Allí hay un daño, particularmente generado por raíces de plantas que invadieron los espacios vacíos entre la cal y los huesos, y que incluso ingresaron a ese tejido óseo esponjoso, dañándolo y generando entonces una incompletitud de las piezas”.

Ahora una muestra de los huesos viajará a Argentina, donde se buscará determinar la identidad. Lusiardo destacó que el deterioro de los huesos no implica de por sí un problema para obtener el material genético; se deberán hacer los estudios específicos, pero creen que hay “buenas chances”, ya que la cal ayuda a preservar el material.

En este sentido, agregó que ahora la junta médica y el equipo de genetistas deberán decidir cuáles son las muestras que viajarán a Córdoba; por el momento no se sabe qué tipo de análisis se hará, por lo que no se puede saber el tiempo que pasará entre que llegue la muestra y se obtengan los resultados.

Sin dudas

A pesar de las varias incógnitas que continúan abiertas, Lusiardo tiene una certeza: este cuerpo es de una persona detenida desaparecida. “Es un enterramiento clandestino, porque ocurre en un lugar donde no se puede hacer un enterramiento legal, estamos hablando de un predio militar. Estamos hablando de un cuerpo que recibió un tratamiento que tiene que ver con una posición, con el ser depositado y con evidentes intenciones de ocultamiento, al habérsele agregado cal y sumándole todavía la losa que agrega más a esta necesidad de ocultamiento del cuerpo”.

“De manera que no nos quedan dudas que esto es un enterramiento del trabajo que estamos realizando, de un detenido desaparecido, no nos queda ninguna duda”, subrayó.

Además, comentó que están haciendo “el análisis donde se releva toda la información que pueda aportar sobre la vida de la persona y que tenga un cotejo con lo que se sabe de las posibles identidades; lo que son características individualizantes, que nos puedan hablar de actividades en vida de la persona, o variantes que todos podemos llegar a tener eso es parte del análisis que estamos haciendo ahora y no dependen del sexo de la persona”.

40 posibilidades

La identidad de la víctima es algo que se revelará en las próximas semanas. Por el momento, desde Familiares aseguran que no hablan de nombres, porque “son 40 las compañeras que están desaparecidas”. En este sentido, suman todos los traslados de mujeres uruguayas que se hicieron durante las dictaduras del cono sur, en el marco del Plan Cóndor.

“Nosotros no nos referimos solamente a tres al hablar de las compañeras que están desaparecidas en el territorio uruguayo porque sabemos cómo fue todo el trabajo que existió con la Operación Cóndor. Son 40 compañeras”, insistió Gabriela Montes de Oca. De todas formas, destacó que “la mayoría de los datos de las compañeras” están en las bases de datos genéticas que maneja el laboratorio donde van a ser estudiados estos restos.

Destacó que no se puede anticipar un nombre “hasta no tener la identidad”. Subrayó que los militares represores “nunca nos dieron la información de qué hicieron con nuestros familiares, por lo tanto nosotros estamos buscando a 40 compañeras de nuestros núcleos familiares, no podemos ponerle un nombre. Sabemos que hubo traslados de compañeros desde Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Paraguay, a lo mismo que en Chile, por lo tanto no podemos ponerle un nombre hasta que no esté la identificación, puede ser cualquiera”.