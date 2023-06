Luego de un cuarto intermedio de 40 minutos, la Cámara de Diputados continuó con la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el aumento de los homicidios en el último tiempo. El miembro interpelante, el diputado del Frente Amplio (FA) Sebastián Valdomir, señaló que en la primera respuesta de Heber hubo “algunos datos que ni siquiera fueron considerados”, aunque aclaró que “acá no es un problema de cuestionamiento de los datos”, sino de “un cambio acrobático en la explicación que hace el gobierno” del manejo de la seguridad, en alusión a la pandemia y su incidencia en el delito.

“Este gobierno tiene un promedio anual de homicidios que es récord en la historia”, reiteró Valdomir. “Por más que nos quieran convencer de que la situación está mejor y que los datos les dan bárbaro, la gente se siente más insegura”, afirmó el diputado de la oposición, quien sostuvo que en el Ministerio del Interior existe “una negación serial de la realidad”.

En su segunda respuesta, Heber admitió no tener “elementos de juicio” para explicar “cuánto y cómo influyó [la emergencia sanitaria] en el delito”. No obstante, señaló que durante la pandemia se observó una disminución de los delitos y al mismo tiempo hubo “más condenados y más formalizados”. Esto, sostuvo, “es un tema no menor” porque evidencia una “mejor eficacia policial”.

En cuanto al “récord” de homicidios registrado en su administración, el ministro dijo que el año pasado hubo 11 homicidios menos que en 2019, lo cual “no es una baja”, pero “tampoco se puede decir que estamos en una situación de emergencia de seguridad”. Y preguntó: “¿Cómo me van a pedir en 2022 que, teniendo los mismos resultados que en 2019, decretemos la emergencia?”. El jerarca admitió que no “estamos bárbaro”, pero sí “estamos pegándole duro al narcotráfico”.

Por otra parte, Heber valoró la iniciativa del gobierno de crear una mesa interpartidaria para elaborar una estrategia de seguridad. A su criterio, se trata de algo “inédito”, porque pretende avanzar en la prevención y no en la represión del delito. “En los 15 años de gobierno de su fuerza política me convocaron para planes de represión del delito, estuvimos seis meses trabajando en la Torre Ejecutiva con el presidente Tabaré Vázquez, [pero] ninguna de nuestras ideas fue tomada”, señaló Heber.

[Para el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, la exposición de Heber fue “un tsunami de información”](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2023/6/fa-interpela-a-heber-y-afirma-que-este-gobierno-tiene-el-promedio-anual-de-homicidios-mas-alto-de-la-historia/?utmsource=newsletter&utmmedium=email&utm_campaign=manana(). “Pocas veces he visto una respuesta tan contundente”, afirmó. “Tanto es así que ahora se aclara no se está cuestionando, que no se quiere comparar gestiones, que esto no es una carrera de cifras, que acá no se viene a medir cuántos mueren y cuántos morían”, agregó. Según Casaretto, antes de la asunción de la coalición de gobierno, “la gente se sentía cada vez más insegura”, pero ahora “el narcotráfico está crujiendo”.

Por el contrario, según la diputada del FA Micaela Melgar, la seguridad sigue siendo “uno de los grandes problemas que tiene este país”. Cuestionó la actuación del gobierno en “el control y el combate al lavado de activos”, dado que, a partir de la aprobación de la ley de urgente consideración, “facilitó el trabajo a quienes lavan el dinero del narcotráfico, aumentando considerablemente los topes de montos en efectivo que se puede manejar sin declarar el origen”.