La Intendencia de Montevideo (IM) envió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para informarle que está en diálogo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener recursos que la ayuden a paliar los efectos de la crisis hídrica en la capital.

La nota, firmada por la intendenta, Carolina Cosse, y la secretaria general de la IM, Olga Otegui, va dirigida a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, e indica que el 25 de mayo la comuna “solicitó apoyo económico” al BID “para atender las situaciones surgidas por los efectos que la sequía ha generado” en Montevideo, “principalmente sobre las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica”.

Notificó que “el 31 de mayo el BID respondió la solicitud, encomendando a su equipo en Uruguay que se identificaran posibles apoyos para atender esta necesidad”, y “el banco ha respondido que estarían en condiciones” de apoyar a la comuna “con recursos no reembolsables”.

“Ese apoyo podría contribuir con las actividades que la IM está llevando adelante, dentro de su área de jurisdicción”, indica la nota, que pone de ejemplo la asistencia a usuarios de policlínicas municipales para el acceso al agua embotellada. Ello “para mitigar los efectos de la crisis hídrica actual, relativos al acceso a agua para consumo”.

En este contexto, la IM pidió al MEF que transmita “si hay alguna objeción a este respecto” para avanzar en las negociaciones. Es que la comuna requiere autorización del gobierno nacional para acordar un desembolso de cualquier organismo multilateral, pese a que se trate de un apoyo económico no reembolsable, cual si fuera una donación. De todas formas, esta modalidad no requiere autorización de la Junta Departamental debido a que la IM no compromete montos.