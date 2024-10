La Comisión Nacional de Jóvenes (CNJ) del Partido Colorado (PC) emitió un comunicado este martes en referencia a los dichos del candidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, sobre su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, a quien en un acto de campaña, en Paysandú, calificó como “un bombón”. La juventud colorada expresó su rechazo con el argumento de que “resaltar cualidades físicas por encima de las ideas, el trabajo y la capacidad intelectual es un claro retroceso en la lucha por la igualdad de género”.

“Defendemos que la idoneidad para ocupar cargos de relevancia, como al que aspira Valeria Ripoll, debe basarse en el mérito y el compromiso, no en estereotipos superficiales cosificadores que atrasan en la lucha por más y mejor participación femenina en la política”, agregó.

Según pudo reconstruir la diaria, la CNJ es “autónoma” del Comité Ejecutivo Nacional y de la Prosecretaría de Género del partido, y este mensaje no fue consultado con el resto de la orgánica. En diálogo con la diaria, la prosecretaria de Género de la CNJ, Salomé Miraldo, dijo que el tema fue tratado por la Mesa Coordinadora de la Juventud, la cual, luego de intercambiar posturas, aprobó el citado comunicado.

Miraldo subrayó que se puso sobre la mesa el tema porque se entendió que los dichos “no corresponden a un candidato a la presidencia”. “Antes de mostrar nuestro pensamiento crítico y político, nos preguntan por nuestra situación como madres, nuestra situación más personal”, explicó, en referencia al tipo de comentario que hizo Delgado, que, según entiende, deja en segundo plano las “cualidades” intelectuales que tienen las mujeres políticas.

“Poner cualidades físicas antes de la cualidad intelectual, entendiendo que Valeria Ripoll puede llegar a ser vicepresidenta, me parece una falta de respeto y, obviamente, un retroceso para las mujeres políticas”, agregó Miraldo. En esa línea, consideró que Delgado “debería pedir perdón”. “Si cree que es una candidata capacitada para poder llegar a ese lugar tiene que poder decir sus méritos y resaltar eso, no su aspecto físico”, puntualizó.

Bottero: “No fue un gesto feliz”, pero “no hubo una mala intención”

Mónica Bottero, candidata a la vicepresidencia por el Partido Independiente, fue durante la actual gestión la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). En diálogo con la diaria, analizó en primer lugar que Delgado “ha mostrado una comprensión con un montón de temas” vinculados al rol de la mujer, lo que se ha reflejado en “avances en su partido y en el gobierno”, aunque reconoció que lo que dijo en Paysandú es parte de “una actitud que los hombres políticos, ahora que están interactuando mucho más con mujeres políticas, deberían cuidar”.

Bottero dijo que “no fue un gesto feliz”, porque lo que puede considerarse humor por parte de un varón “no es algo que sea cómodo para la mujer que lo recibe”. No obstante, matizó con que no cree que “retroceda la imagen de las mujeres” en la política, y tampoco que se “haga mella en una imagen muy fuerte que tiene Valeria Ripoll”. “Me deja tranquila que mi candidato [Pablo Mieres] no lo haría jamás y por eso pongo las manos en el fuego”, consideró, luego de reconocer que, de todas formas, “no hubo una mala intención” por parte de Delgado.