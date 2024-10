El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, habló en un acto en Paysandú del trabajo territorial de su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, y dijo que “no hay asentamiento en que no esté, a pesar de su corta edad”.

Ripoll lo interrumpió y le dijo que cumplía “42 jóvenes años”. Y Delgado continuó: “42 años. ¿Miren lo que es? Un bombón”, según un video que publicó el periodista Leonardo Sarro en su cuenta de X.

"Cuarenta y dos jóvenes años !! miren lo que es !! un bombón !!" dijo Delgado de Valeria en Paysandú, "con afecto y con cariño" mientras le pedía perdón a su mujer. "Hay que ponerle un poco de humor a la política no ??" señaló pic.twitter.com/rpUYwk8Hfh — leo sarro press Uruguay (@leosarro) October 13, 2024

“Perdón, Leticia, es un piropo permitido”, le dijo a su esposa, Leticia Lateulade, quien estaba en el acto, y luego preguntó al público: “¿Alguien tiene un cuarto para mí esta noche?”.

“Creo que me van a perdonar porque es con afecto y cariño”, agregó y contó que durante la campaña de cara a las internas, Ripoll “hablaba y a la gente le encantaba”, “tenía “mucha conexión”, entonces la presentaba como “la frutilla de la torta”. “Y miren lo que conseguimos acá es la frutilla del chajá”.

Delgado sostuvo que “hay que ponerle un poco de humor [a la política]” porque “sin compromiso y sin alegría no sirve, no vale la pena. Los amargados son otros, no nosotros. Estamos orgullosos de lo que hacemos y además estamos contentos porque lo hacemos”.