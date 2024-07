Este sábado en la Huella de Seregni, donde se realizó una jornada de planificación de campaña con representantes de todo el país, el candidato a la presidencia Yamandú Orsi y la candidata a vice Carolina Cosse, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, aseguró que la fuerza política tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta en octubre y que el mayor objetivo es obtener la mayoría parlamentaria. Asimismo, anunció que el 25 de agosto se presentará el plan de gobierno.

Pereira fue consultado sobre su opinión respecto a que Orsi no participe en eventos en los que haya más de un candidato de la coalición de gobierno. “No solo compartimos la decisión de Orsi, sino que la asumimos conjuntamente y es lógico que así sea. No se puede pensar que el Frente Amplio no analiza los temas en profundidad”, expresó Pereira. En ese sentido, señaló que a la fuerza política le “gustaría que se tuviera en cuenta el tamaño del Frente Amplio y el tamaño de la coalición, con lo cual debería ir uno y uno”.

Ante el comentario por este asunto del candidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien este sábado dijo que el FA “hasta ahora escondió el programa y ahora quieren esconder al candidato”, Pereira respondió que en PN “escondieron” a Pablo Caram, exintendente de Artigas condenado por el cobro irregular de horas extras en la comuna. “Tienen escondido a un pueblo, cuando busquemos todos los escondidos que tienen…”, continuó.

“El Frente Amplio tiene una estrategia que es completamente distinta a la Delgado”, indicó Pereira y detalló: “a los delitos llamarle delitos y no irregularidades”, “que si alguien comete un delito, se tiene que ir de su cargo”, “que si alguien está inhabilitado y renuncia al partido, luego no se le da el lema para que se presente por el partido”, en referencia a Valentina dos Santos, sobrina de Caram, condenada a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba por usurpación de funciones en la comuna artiguense. “Esa gran familia, con un enorme poder en Artigas, cayó por delito de corrupción, no son ni irregularidades, son delitos de corrupción que aceptaron”,subrayó.

“Yo creo que a ningún uruguayo le gusta que una diputada, Valentina Dos Santos, ejerza como intendente: que toma decisiones, que toma personal, que cesa personal, que echa gente, que le da ahora extras, que da compensaciones, que reparte electrodomésticos, y ya a esta altura no se sabe con el dinero de quién, algunos dicen que es del Mides [Ministerio de Desarrollo Social]”, apuntó Pereira.

En este contexto, la prensa le planteó que en la Intendencia de Salto, encabezada por el frenteamplista Andrés Lima, se han reportado irregularidades, a lo que Pereira respondió que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio analiza los casos, incluso antes de que la “Justicia laude”, sin embargo, no han recibido ninguna denuncia formal más allá de lo que “dice públicamente algún diputado y está en la órbita del Poder Judicial”.

“El gobierno hasta ahora no ha explicado qué pasó en Artigas, por qué no tomaron otras medidas; el gobierno hasta ahora no ha querido explicar de dónde salió el dinero para Vale Emprender, qué suponía el club de Vale. Valentina era la donadora del recurso del Estado. Perdónenme, pero esto no sólo es usurpar el cargo de intendente, esto es una joda y la gente distingue la joda de las políticas sociales que contribuyan a emprender”, disparó el frenteamplista.

En este sentido, manifestó estar “soprendio” por la falta de un pronunciamiento por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ya que Caram y Dos Santos pertenecen a su rinón dentro del PN, así como Delgado. “No se pueden hacer los distraídos”, consideró.

Yamandú Orsi y Carolina Cosse, durante una jornada de planificación de campaña con representantes de todo el pais, el sábado 27 de julio en la Huella de Seregni. Foto: Gianni Schiaffarino

“Orsi no está para responder cuestionarios de Ojeda”

Luego de varios cruces entre Orsi y el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, Pereira expresó que los señalamientos del colorado al frenteamplista se deben a que el primero “está preocupado”: “Hay varias listas del Frente Amplio que votaron más que Ojeda, yo tendría la misma preocupación”.

Sin embargo, cuestionó si Ojeda cree que se va a quitar la preocupación “preguntándole cosas a Orsi”. “Orsi no está para responder cuestionarios de Ojeda, Orsi está para responderle al pueblo uruguayo, que no está representado por Ojeda; está representado por múltiples organizaciones sociales, por múltiples sectores y por decenas de miles de uruguayos con los que conversa”, manifestó.

El posicionamiento del FA respecto al plebiscito de la Seguridad Social

Pereira señaló que “lo más probable” es que el FA mantenga la libertad de acción respecto al plebiscito de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT, de la misma forma que lo hizo durante la recolección de firmas.

Asimismo, anunció que el partido trabaja en un texto que “posibilite al Frente Amplio transitar un plebiscito donde hay más de una posición, donde son legítimas las posiciones y donde no podemos alcanzar el consenso. El tema es administrar esta tensión, administrar esta diferencia y poderlo hacer dentro de la casa”. Según dijo, definirán una postura en “no más de 10 días”.

Por otra parte, descartó que haya una “demora” por parte de la fuerza política en tomar una resolución respecto a la consulta popular, sino que hubo un ordenamiento de prioridades, en el cual en primer lugar quedó la estructura y estrategia de la campaña electoral.

Pereira sobre las elecciones en Venezuela: “Esperamos que todas las partes, el gobierno y la oposición, respeten el resultado electoral”

Tras ser consultado sobre las elecciones nacionales en Venezuela, que se realizan este domingo, Pereira contestó que en el FA esperan que “todas las partes, el gobierno y la oposición, respeten el resultado electoral”.

En esa línea, dijo que el domingo puede ser “un día clave para que Venezuela retome la senda del crecimiento y de la oportunidad, y que retome la senda de un país con fuerte presencia democrática, que hoy es un país con dificultades, claramente”.