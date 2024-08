La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) interpela este jueves desde las 10.00 a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por la situación actual de los centros de atención de niñas, niños y adolescentes.

La citación al titular del Mides, Alejandro Sciarra, y demás autoridades se enmarca en el caso de la muerte de una adolescente de 16 años que estaba embarazada, se encontraba bajo el amparo de INAU en Rivera y era víctima de explotación sexual en el marco de salidas no acordadas. La joven falleció el 8 de mayo luego de que se le realizara una cesárea ante un parto prematuro.

Nane: “Si no rompemos el círculo de desprotección, rompemos a las gurisas”

Al inicio de su exposición, que duró un poco más de una hora, Nane aseguró que la situación de la adolescente fallecida en Rivera “dejó al descubierto las distintas vulneraciones” que transitó antes y “abrió un debate sobre hechos invisibles, que son las situaciones que viven las niñas, niños y adolescentes bajo sistema de protección de INAU”.

“Decidimos hacer esta interpelación porque la situación de INAU es insostenible o, mejor dicho, porque INAU no sostiene las vidas de niñas, niños y adolescentes”, apuntó la senadora, y advirtió que “seguramente sea una sesión incómoda”. “Quiero invitarles a transitar esa incomodidad con respeto y a no conformarse con el estado de las cosas”, agregó.

En ese sentido, dijo que su presentación apuntaba a “entender cómo funciona el circuito de desprotección, para ver si podemos romperlo por algún lado, porque, si no lo rompemos, rompemos a las gurisas y a los gurises”. “Es imprescindible que pensemos urgente algo que cambie aunque sea un poquito para bien la vida de estos gurises y gurisas, porque hay que hacer lo que está bien, y esa razón debería bastar. Aun si no bastara, hay muchas otras razones que vamos a compartir en esta sesión”, señaló.

Nane aseguró que el caso de Rivera es sólo uno de muchos otros que revelan que “tenemos un sistema de protección que no protege”, entre otras cosas porque “está desbordado” y porque “no funcionan las interacciones” entre los distintos actores involucrados.

En ese sentido, se refirió a cifras de 2022 del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) que señalan que 30% de las víctimas de explotación sexual ese año eran infancias y adolescencias “bajo protección estatal, es decir, bajo protección de INAU”. “Es una cifra grande para una institución que debería cuidarlos y no exponerlos a situaciones de riesgo”, enfatizó.

Planteó otros datos para dimensionar el problema. Por un lado, dijo que hay un aumento sostenido de los oficios que presenta el Poder Judicial para solicitar la intervención del INAU ante situaciones de vulneración de derechos. Entre 2020 y 2023, prácticamente se duplicaron.

Por el otro, puntualizó que entre 2020 y 2023 creció 21% el ingreso de niñas, niños y adolescentes a centros de INAU, y dijo que una de las cosas “más preocupantes” es cómo se puede ver en estos casos la “asociación entre internación, institucionalización y pobreza”. En esa línea, dijo que entre los motivos de ingreso al sistema de protección, el factor “problemas vinculados a condiciones materiales de la familia” se duplicó en los últimos años. “¿En serio no hay nada que hayamos podido hacer cuando se nos venían los gurises encima antes de recurrir a la institucionalización? Nadie elige donde nace”, afirmó Nane, apelando específicamente a las autoridades del Mides.

La senadora frenteamplista enumeró distintos centros residenciales de INAU donde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Institución Nacional de Derechos Humanos detectó diversas situaciones irregulares, como condiciones edilicias “espantosas”, “sobrepoblación”, violencia “entre adolescentes y entre funcionarios” e incluso infancias y adolescencias con medicación psiquiátrica pero sin seguimiento médico. Y dijo que, frente a distintos informes, la respuesta de INAU fue tardía o nula.

Nane también mencionó el problema de las salidas no acordadas, en donde las gurisas y gurises quedan “expuestos al riesgo”, en situaciones de consumo problemático de sustancias y explotación sexual, entre otras, y dijo que muchas veces “no salen a buscarlos”. En 2023, hubo más de 9.400 de estas salidas no autorizadas en hogares de INAU, según informó la legisladora. “No nos preguntemos a dónde se van los gurises, sino de dónde se van”, apuntó.

“El problema no es Rivera, pero en Rivera hay un problema”

Nane dijo que a partir del caso de Rivera “nos encontramos con otras en todo nuestro país”. “El problema no es Rivera, pero en Rivera hay un problema, que si no lo miramos no lo vamos a entender”, afirmó la senadora, antes de detenerse en la situación crítica en este departamento.

En ese sentido, aseguró que Rivera es el departamento en donde 75% de las situaciones de explotación sexual “se da con niñas, niños y adolescentes que viven en hogares de INAU”. Le siguen, “de lejos”, Maldonado y el resto de los ocho departamentos a los que llega el programa “En ruta” de la organización Gurises Unidos, enfocado en la prevención, abordaje y acompañamiento de situaciones de explotación sexual en infancia y adolescencia. Nane dijo que en ninguno de esos departamentos las situaciones detectadas en hogares de INAU superan a las que se dan en contextos intrafamiliares u otros.

Por otra parte, dijo que los informes de los equipos itinerantes de Gurises Unidos indican “dificultades” para trabajar con el equipo del Hogar Femenino de Rivera. Remarcó que allí aparece que la dirección del hogar se contactó con la organización el 30 de noviembre de 2023 para pedir “orientación” respecto del caso de una adolescente víctima de abuso sexual y explotación sexual en Santana do Livramento. Gurises Unidos propuso una reunión urgente y desde el centro respondieron que “la gravedad era media y no ameritaba reunión urgente”, por lo que el encuentro se realizó 11 días después.

A esto se suma que un mes antes, en octubre de 2023, el Comité de Recepción Local (CRL) del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) “se retira de Rivera y dice en un informe que se presentaron ‘dificultades de funcionamiento’, ‘discrepancias técnicas’ y la ausencia reiterada de representantes de INAU”, relató Nane. “Dejó de reunirse el CRL en uno de los departamentos con mayores índices de explotación sexual. ¿Cómo es posible? ¿Se hizo algo para restituir los vínculos interinstitucionales?”, cuestionó la senadora.

Antes de plantear las preguntas concretas para las autoridades de INAU y del Mides, recordó que todo esto se da en un momento de “retiro del Estado del territorio” y cuando “INAU parece que ahorra plata”, al haber devuelto 60 millones de dólares en rentas generales entre 2020 y 2023.

INDDHH inició investigación de oficio

Según informó este jueves el semanario Búsqueda, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que inició una investigación de oficio por el caso de la adolescente de 16 años, investiga otros dos casos que ocurrieron en la localidad de Rivera: se trata de una niña de 12 años que tuvo un aborto y de la desaparición de otra joven desde principios de abril.

La INDDHH realizó una visita al Centro de Adolescentes Mujeres de Rivera y definió iniciar tres investigaciones de oficio con respecto a estos casos, y elaborará un informe sobre la situación general del centro. En los tres casos mencionados, según menciona una resolución a la que accedió el semanario, hay “elementos de presunción de situaciones de explotación sexual”.