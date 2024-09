“Es una buena persona. Hizo las cosas muy bien en Canelones”, le contaba sobre Orsi el empresario argentino Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus y presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Uruguaya, a uno de sus pares, mientras el candidato frenteamplista se tomaba fotos en la previa del almuerzo con varios de los principales empresarios argentinos durante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Los elogios para Orsi también los prodigaron algunos representantes del empresariado uruguayo que estuvieron en el evento, quienes señalaron a este medio que “cuando un uruguayo sale al exterior, hay que defenderlo”.

Orsi estuvo acompañado por Gabriel Oddone, uno de los nombres que maneja el candidato para ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas en caso de llegar al gobierno. Si bien finalmente no disertó, el economista estuvo presente en las reuniones previas que Orsi mantuvo con parte del empresariado argentino y algunos de ellos le transmitieron su deseo de que llegue al Ejecutivo. “Primero tiene que ganar Yamandú”, le respondió el economista a una empresaria al despedirse, una vez finalizado el evento.

El almuerzo lo abrió Marcos Pereda, presidente del consejo y de la Sociedad Rural Argentina. Al iniciar su oratoria destacó las virtudes “republicanas” y la “fortaleza institucional” de Uruguay. “Es un país que crea certidumbre e incentiva las inversiones”, apuntó y consideró, con entusiasmo, que Argentina se encuentra en “pleno proceso de transformación interna”. En esos cambios, señaló, el sector privado “está decidido a avanzar para que Argentina recupere el rumbo”.

“Como hermano rioplatense, sus acontecimientos políticos, económicos y sociales son importantes. No sólo por el vínculo cultural, sino por intereses comerciales”, justificó Pereda frente al hecho de que Orsi participe en un evento de estas características. El candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, va a participar en un encuentro similar el 7 de octubre.

En su breve discurso, que duró apenas cinco minutos, el empresario argentino criticó la “rigidez” del Mercosur, pero anunció, de todos modos, que en los “próximos meses” el bloque económico tendrá una “oportunidad única” de concretar el acuerdo con la Unión Europea (UE). Eso, diría Orsi luego de almorzar a puertas cerradas con los empresarios y durante un espacio de preguntas, abre un escenario de “optimismo”.

Inserción internacional “a través del Mercosur” y baja de los aranceles

El candidato frenteamplista comenzó su oratoria agradeciéndole a Carlos Enciso, el embajador uruguayo en Argentina –a quien definió como su “amigo”– y destacando que en Uruguay, a pesar de estar en “tiempo electoral”, “no se pasa la línea de riesgo y del agravio”. Uruguay “puede funcionar mejor, pero jamás en nuestro planteo de campaña puede estar la idea o la sombra de que el funcionamiento se tranque por alguna razón”, dijo.

Orsi enfatizó que Uruguay hace “diez años que tiene un escaso crecimiento” y que en el gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque se “planteó la reducción del déficit fiscal”, “no hubo mucho cambio”. “Y hubo un crecimiento de la deuda pública. Esa realidad nos plantea un desafío. Uno de ellos es la inversión, particularmente la inversión extranjera directa, que es fundamental”, añadió.

El candidato mencionó que el país cuenta con una serie de fortalezas a la hora de atraer inversiones, como lo son la estabilidad política, el compromiso medioambiental, el consenso en políticas macroeconómicas y el avance de la industria digital. Más allá de eso, reconoció que se debe “apuntar a disminuir el pago de aranceles” en materia de comercio internacional, en particular para la producción agropecuaria.

Para esto, reconoció que el mundo ya “habla bastante menos de los TLC”, por lo que se vuelve necesario incurrir en “profundizar relaciones con regiones emergentes” como África, el sudeste asiático o Medio Oriente. En ese sentido, el candidato frenteamplista expresó su compromiso de “potenciar y mejorar el Mercosur” y aclaró que “el objetivo” o “ideal” sería “insertarnos al mundo no a contrapelo del Mercosur, sino a través del Mercosur”.

Por otra parte, Orsi valoró la existencia en el país de “un mercado financiero libre”, con los correspondientes “cuidados con el lavado de activos y el terrorismo”, y de un “sistema impositivo único, una ley de promoción de inversiones, un régimen de puertos y aeropuertos libres, una ley de parques industriales con correcciones recientes y un régimen de admisión temporaria” en materia de mercadería extranjera.

En cuanto a la institucionalidad, el presidenciable dijo que la fortaleza de Uruguay radica en el “respeto a las normas”. “Las reglas del juego no se discuten en Uruguay”, marcó y aseguró que “ya no hay discusión sobre las posturas macroeconómicas”. Dejó claro también que el “marco fiscal y normativo” que hoy rige al país y a las inversiones debe mantenerse. “La única novedad que puede aparecer es el impuesto global mundial, que puede obligarnos, pero no veo razón y no va a haber razón para modificarlo”, añadió. En esa dirección, también defendió el sistema tributario uruguayo. “El sistema tributario uruguayo funciona, y las inversiones argentinas nos han venido muy bien”, apuntó.

Sobre el final del discurso, Orsi levantó algunas risas del auditorio. El candidato cerraba su oratoria señalando las similitudes culturales de Uruguay y Argentina. “Debe haber poca cosa en el mundo tan parecida como un uruguayo y un argentino. Los uruguayos somos argentinos sin intensidad”, dijo, generando una tímida risa de los empresarios, y continuó: “A esa modorra y conservadurismo oriental, que nos pongan ese ímpetu de siempre querer y hacer algo nuevo. Uruguay es un muy buen escenario no sólo para que vengan, sino para que compartamos éxitos en el futuro”, invitó.

“No está entre las prioridades” derogar el artículo de la LUC sobre ocupaciones

El evento terminó y la comitiva uruguaya debió trasladarse enseguida hacia la terminal de Buquebus. Como estaba pautada una rueda de prensa con los medios de comunicación uruguayos que lo acompañaron, pero los tiempos no daban, el intercambio se improvisó dentro del buque. Allí, el candidato fue consultado sobre la presencia de Oddone y sobre un punto por el que también consultaron los empresarios: si su visión sobre el derecho a la huelga es extensivo a la ocupación.

“Creo que es un tema que nos exige que revisemos [la normativa de la ley de urgente consideración que prohíbe las ocupaciones]. Hoy es la normativa que tenemos y nos obliga. En Uruguay, y se lo expliqué a los empresarios, nunca tuvimos un drama con eso. Creo en el diálogo, en la madurez de los actores, más allá de la normativa que haya”, dijo y remarcó que “no está entre las prioridades” derogar ese u otros artículos de la LUC.

Sobre Oddone y la conformación de su gabinete, apuntó que “no hay nada resuelto” aún y aseguró que su equipo de gobierno lo nombrará “cuando se gane”. Consultado sobre si los votos que tenga cada sector frenteamplista en octubre serán decisivas para la conformación del Ejecutivo, el candidato dijo que los votos “pesan, no definen”.

Orsi fue el primer candidato a la presidencia uruguaya en visitar a la CICyP en este ciclo electoral y cierra de esta manera un encuentro con los principales empresarios del país vecino que además tienen intereses en Uruguay. El candidato destacó las virtudes “republicanas” de Uruguay y remarcó que, de ganar, no habrá grandes cambios en la política relacionada con las inversiones extranjeras.