Este miércoles se presentó oficialmente la alianza entre el herrerismo y el sector del senador y empresario Juan Sartori de cara a las elecciones de octubre, tal como adelantó la diaria días atrás. Bajo el nombre Unidad Nacional, el acuerdo implica una lista única al Senado entre los dos sectores, pero para Diputados cada grupo tendrá su lista de siempre en cada departamento.

El anuncio se realizó en la sede del candidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, y tuvo la particularidad de que brillaron por su ausencia los líderes de los sectores que hicieron el acuerdo: el senador Luis Alberto Heber, del herrerismo, y Sartori.

El diputado herrerista Rodrigo Blás dijo en la conferencia que este acuerdo busca darle al PN “un nuevo lugar desde donde colaborar para la victoria en octubre y en noviembre” que está deseando “la mayoría de los uruguayos”. “El PN, con esta situación, encuentra una forma distinta desde donde buscar agrandar el partido, en conjunto con los 100 años que traemos del herrerismo, acompañados por el nuevo impulso del sector 880 [el de Sartori]”, señaló.

Por su parte, el dirigente Adolfo Varela, edil de Maldonado e integrante del grupo de Sartori, dijo que este acuerdo representa “la verdadera esencia del PN”, porque “tiene la experiencia, la trayectoria y el conocimiento del país del herrerismo, la cuestión popular” y “la innovación de la 880 y la inserción internacional que representa la figura de Sartori”.

“No es un acuerdo electoral sino político, en el que buscamos aportar al triunfo del PN. Nosotros queremos que el PN siga gobernando nuestro país, ese es el objetivo número uno que tenemos; no queremos al Frente Amplio en el gobierno. Y no solamente buscamos el resultado electoral, sino incidir en el próximo gobierno del PN. Con Juan [Sartori] tenemos una agenda legislativa y una forma de trabajo que es bastante innovadora, y pretendemos, con este nuevo espacio nacional, seguir avanzando en eso”, sostuvo Varela.

Sartori, por su parte, escribió en su cuenta de X: “El nacimiento de Unidad Nacional nos llena de esperanza. Llegó el nuevo gran espacio de nuestro PN, con la fuerza innovadora de la 880, la experiencia del herrerismo y el aporte de los uruguayos independientes. ¡Vamos por esa victoria! ¡Viva el PN!”.

“El herrerismo ofreció alternativas muy diversas a Raffo”

En tanto, el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez dijo que este acuerdo “es la garantía de que el PN y la coalición de gobierno van a continuar gobernando el Uruguay en los próximos cinco años”. También subrayó que no se trata de una alianza “meramente electoral”, sino de “un acuerdo político, que llegó para quedarse, que resulta un espacio abierto para todos aquellos que quieran continuar transformando nuestro país”.

Al final, en rueda de prensa, Rodríguez fue consultado por la ausencia de los líderes de ambos sectores, y contestó que fue por una razón “acordada, discutida y conversada”, ya que “era muy importante que este acuerdo, que surgió de compañeros de ambos sectores, no se demorase más”. “Lo importante era que se viera a los diferentes representantes asumiendo la responsabilidad de ser punta de lanza en este acuerdo político. Ya en los próximos días habrá una actividad en la que participarán Juan Sartori y Luis Alberto Heber”, sostuvo.

Rodríguez también fue consultado sobre la valoración que hacen en el herrerismo de la salida del sector de su exprecandidata, Laura Raffo. “Naturalmente, el resultado electoral del pasado 30 de junio, junto con otras valoraciones, que fueron hechas por las compañeras y los compañeros dirigentes del herrerismo de todo el país, determinaron su salida”, señaló.

El diputado agregó que “el herrerismo ofreció alternativas muy diversas a Raffo para la comparecencia electoral el próximo 27 de octubre”, pero, “lamentablemente, ella entendió que esas propuestas no correspondían o no se ajustaban a lo que ella entendía”. “La política es una actividad de puertas de vaivén, nadie está obligado a estar en un lugar donde no quiere estar. Ella decidió abandonar el herrerismo. Nosotros la apreciamos mucho, le deseamos mucho éxito en su futuro político”, indicó.

Por último, la prensa le preguntó a Rodríguez por el desempeño de Sartori en el Parlamento, dado que en esta legislatura no participó mucho en las sesiones. El diputado dijo que Sartori “ha sido un legislador que ha presentado múltiples propuestas, múltiples opciones de inversión e innovación para nuestro país”. “Lo que no hay que perder de vista es que cuando uno vota una lista de candidatos, no vota solamente a una persona sino a un equipo, a su titular y a su suplente. Y lo importante es que ese equipo refleje en la actividad parlamentaria lo que el sector político asume como responsabilidad”, finalizó.