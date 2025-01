En el marco de la transición entre el gobierno saliente y el entrante, y con ello, la designación de las personas que ocuparán cargos de responsabilidad en la próxima gestión frenteamplista, no se puede pasar por alto la puja interna actual que hay en el Partido Nacional (PN) sobre quién debería encargarse de negociar los cargos para los entes y las empresas públicas.

Este jueves el excandidato presidencial Álvaro Delgado se reunió con el presidente electo, Yamandú Orsi, para “pasar raya a la campaña”, conversar sobre el rol de la futura oposición, los puestos que se les va a ofrecer desde el gobierno entrante a los partidos de la coalición, entre otros temas.

Un día antes de la reunión, el senador blanco Sebastián da Silva dijo a la diaria que en su sector, Alianza País (AP), hacen énfasis en el cambio de autoridades del partido, ya que quien “negocia” los cargos “es el partido”, por lo que entienden que es necesaria una renovación del directorio.

Por otro lado, otro dirigente blanco subrayó a la diaria que el reclamo de AP -que fue el sector más votado en las elecciones de octubre- es que es el directorio el que puede negociar los cargos y comentó que con Delgado se “generó una movida” “para mostrar que él es el encargado de negociar”. Asimismo, el dirigente apuntó que el acto público de AP del domingo en Atlántida Country Club, en Canelones, buscará reforzar la postura de liderazgo.

En ese contexto, el diputado del PN e integrante de AP Rodrigo Goñi señaló a la diaria que “ya estaba previsto tener una instancia de enero”, pero que “indudablemente se fueron consolidando, enfocando o priorizando algunos puntos”.

El primero de ellos es mostrar en el encuentro, con 300 dirigentes de todo el país, la “voluntad muy firme en convocar a la Convención [Nacional] para elegir un nuevo directorio” en marzo, antes de las elecciones departamentales de mayo. “Es un tema prioritario porque nosotros entendemos que el PN tiene que tener un nuevo directorio para el inicio del nuevo gobierno electo”, resaltó.

Por otro lado, desde AP consideran prioritario que la elección de un nuevo directorio “se haga en un clima de unidad del partido”, lo que, según Goñi, “es una definición muy clara de nuestro movimiento para consolidar la Coalición Republicana también desde el vamos”. Hizo especial énfasis en que la elección es una “cuestión de responsabilidad con el país”, ya que “es muy importante para el relacionamiento con el gobierno”.

Consultado sobre las declaraciones de Delgado al salir de la reunión con Orsi sobre que se debe “priorizar” cómo el PN se desempeña en las elecciones departamentales y que la definición del directorio lo discutirán en la “interna partidaria”, Goñi dijo que desde AP tienen una posición diferente y que tienen “razones”.

“No es que nos estemos apurando, es que se inicia un nuevo gobierno, que no es de la Coalición Republicana, por lo tanto, es imperioso que el gobierno tenga locutores legítimos”, planteó, y agregó que las elecciones internas de junio “dan las condiciones para la elección del nuevo directorio”, así como las de octubre y noviembre. “Es una cuestión de responsabilidad con el país, con el PN y con el sistema político en su conjunto”, expresó.

En ese sentido, resaltó que el domingo van a “reafirmar” y “marcar claramente” que es un sector que tuvo “un apoyo muy importante” y que “tiene una responsabilidad también frente a los electores”, ya que cuando estos los eligen lo hacen “para que ejerzan las responsabilidades, no para que se tome demora”. “El partido no puede no elegir un nuevo directorio en marzo”, sentenció.

Por su parte, el diputado Sebastián Andújar, que también integra AP, adelantó a la diaria que el amplio respaldo electoral que obtuvo el sector en las elecciones de octubre “es algo que seguramente se remarque” y “sea también el sustento de algunos discursos que se puedan dar” sobre “cuáles son los derechos que tiene logrado este sector”.

“Las mayorías populares son las más legítimas”, remarcó, y concluyó: “Son mucho más legítimas las populares que las circunstanciales, y eso es lo que sin duda puede encaminar decisiones que se tendrán que tomar a futuro”.