Una hora y media después de lo previsto, y tras una serie de cuartos intermedios para realizar reuniones de bancadas, la Cámara de Diputados comenzó este jueves la votación en general del proyecto de ley de presupuesto quinquenal.

“Hoy no será el día en que Uruguay transite el camino del bloqueo”, comenzó diciendo el diputado frenteamplista Mariano Tucci, responsable de comunicar el informe en mayoría. Y anunció que tanto el Partido Nacional como Cabildo Abierto votarán en general la iniciativa.

Tucci destacó en este sentido que los partidos políticos uruguayos, “con sus diferencias y perspectivas”, con “modelos de país disímiles”, interpretaron “de manera adecuada” el mensaje de la ciudadanía en las últimas elecciones: “Es el momento histórico de consensuar y de sembrar una nueva cultura del entendimiento político”, donde “el centro sea la mano tendida para construir juntos”, resaltó.

El diputado frenteamplista aseguró que este presupuesto es “reflejo del compromiso” del gobierno “con el desarrollo económico y social del país” y expresa su voluntad “de construir un país más próspero y más justo”. Sus ejes, detalló, son la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, el desarrollo económico con equidad territorial, la justicia tributaria y distributiva –con adecuaciones tributarias que “excluyen impuestos al trabajo”, destacó–, el combate a la desigualdad social “con importantes recursos destinados a la primera infancia, a la gente en situación de calle, salud y vivienda”, y acciones “orientadas al fortalecimiento de la convivencia pacífica” que combinan políticas de seguridad y políticas sociales.

Al igual que lo señaló el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, cuando asistió en abril a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Tucci señaló que el gobierno deberá “atender la situación fiscal más exigente de los últimos 35 años” y el “estancamiento” de la actividad económica, un escenario nacional al mismo tiempo “condicionado por la incertidumbre internacional y por desafíos internos que enfrenta el país”. De todos modos, remarcó que estas restricciones “pueden restringir la velocidad de los compromisos, pero no los compromisos”. En este sentido, destacó que el presupuesto trae “una propuesta equilibrada y responsable” que atiende al mismo tiempo “las cuentas públicas y la emergencia social”.

Tucci recordó que el presupuesto prevé una asignación incremental de 140 millones de dólares en 2026, que aumenta hasta 240 millones en 2029. Señaló que el 40% de los nuevos recursos están destinados a infancia y adolescencia, el 15% a seguridad, el 12% al crecimiento económico, el 22% a vulnerabilidad social y salud. Entre los recursos incrementales, “la educación pública a través de la ANEP concentra la mayor proporción de nuevos recursos”. Esto, remarcó, refleja “una definición política clara y contundente de fortalecer las bases de bienestar y la inclusión, priorizando los sectores más vulnerables”.

Por otro lado, Tucci marcó que la perspectiva de crecimiento anual promedio de 2,4% del producto interno bruto “no es optimista, sino prudente y fundada en evidencia”, en respuesta a las críticas que recibió esta proyección por parte de la oposición y de algunos analistas.

Impuestos y reasignaciones presupuestales

Respecto del capítulo tributario incluido en el presupuesto, que incorpora la implementación del impuesto mínimo global a las empresas multinacionales a través del impuesto mínimo complementario doméstico, el impuesto a las compras desde el exterior, la eliminación de la exoneración a la distribución de dividendos en el exterior y el impuesto a las ganancias de las inversiones en el exterior, Tucci destacó que el gobierno ha aplicado aquí un “enfoque distinto, menos regresivo y más justo”, que apunta a gravar “la renta de los grandes capitales” en lugar de “seguir gravando el consumo”. “Con esta orientación buscamos avanzar hacia un sistema que distribuya la carga de manera más equitativa”, destacó.

Con la implementación del impuesto mínimo global se apunta a que el país esté “en línea con las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)” y evitar eventuales sanciones, indicó Tucci, así como “reforzar la integración a acuerdos internacionales como el Mercosur y la Unión Europea”. Se trata de “un acto de soberanía fiscal que asegura que los recursos generados en nuestro territorio se queden acá”, destacó el diputado frenteamplista.

Este jueves, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo a Búsqueda que “hay acuerdo” con el Frente Amplio para aprobar los tres principales cambios tributarios que propone el proyecto de ley presupuestal, pero que “falta todavía afinar un poco” algunos detalles sobre estos tributos. Dijo que lo harán “en el entendido de que son recursos necesarios para atender algunos planteos de Cabildo, por ejemplo, la mejora salarial al personal subalterno” del Ministerio de Defensa Nacional “o algunas necesidades impostergables de Sanidad Militar”.

A partir de estas negociaciones entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, y de necesidades que se identificaron en general a nivel parlamentario, como la de asignar mayor presupuesto a la educación y a la Fiscalía, se prevé que habrá reasignaciones presupuestales, pero Tucci anunció en el plenario que el Frente Amplio no compartirá sus propuestas de reasignaciones presupuestales hasta no conocer si cuenta con los recursos suficientes “a través de las adecuaciones tributarias que está proponiendo”.

Este jueves, en diálogo con la prensa en el Parlamento, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala aclaró que el dinero para las reasignaciones no saldrá de los incrementos presupuestales propuestos por este gobierno, sino de la línea base del presupuesto, pero aún no está definido de dónde. Agregó que se están evaluando particularmente las áreas donde hay subejecución presupuestal.