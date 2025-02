“No sé si fue planificada esta inauguración acá, a 10 días de terminar el gobierno, pero para mí es muy simbólico”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou al iniciar su discurso en el marco de la inauguración de las obras de rehabilitación de la ruta 6 en San Ramón, Canelones, en el que aprovechó para repasar algunos aspectos de su gobierno y referirse a la administración frenteamplista que asumirá el próximo 1° de marzo.

El presidente explicó que, antes de participar en el acto, visitó el Hospital del Cerro, “sin avisarle a la prensa, sin avisarle al director, sin avisarle a nadie”. Consideró que tanto el centro de salud como la rehabilitación de la ruta 6 son “de las obras de mayor justicia social del país”.

Con el atardecer como metáfora, el presidente dijo, “por suerte todo atardecer después genera un amanecer” y continuó: “En este caso, el amanecer no le toca a la coalición, no le toca a lo que nosotros de alguna manera queríamos, pero ¿saben qué? El amanecer no es para unos pocos: el amanecer es para todos, y si es para todos tenemos que desearle lo mejor posible al gobierno que viene, sino seríamos tremendamente egoístas con nuestros hijos y nietos”, afirmó el presidente.

Lacalle Pou afirmó que la democracia no se construye solo en el Parlamento y en la urna, sino que también “en el almacén, en una feria rural, en una esquina”, “porque si tenemos la democracia que tenemos es porque los ciudadanos de alguna manera nos obligan a los políticos a ser de determinada manera”, considero Lacalle Pou.

“Nosotros podemos volver a cada lugar del país, seguramente habiéndonos equivocado en alguna cosa, pero tenemos un profundo respeto por todos y cada uno de ustedes, porque nunca nos olvidamos”, continuó el presidente sobre cómo cierra su gestión tras agradecer a los vecinos porque “siempre nos hicieron sentir que teníamos que ser mejores”.

Al cierre de la intervención, el presidente destacó que “la actividad política es esencialmente colectiva”, por lo que “es fundamental estar bien acompañado” por “las personas que uno elige”. “Estoy muy agradecido y satisfecho con la gente que nos ha acompañado en esta tarea”, afirmó Lacalle Pou, extendiendo su agradecimiento a las principales autoridades de su gobierno, así como a los funcionarios públicos, policías, bomberos, maestros y demás ciudadanos que “ejecutan” las decisiones que toma el gobierno basado “en lo que creemos que es justo y necesario”.

“Hoy tengo un gracias profundo para muchísima gente que nos ha acompañado”, dijo el presidente y manifestó su compromiso de “hacerse cargo” hasta el último día, “porque nosotros tenemos que entregar el caballo cansado, sudando, para que le den de comer, para que le den de tomar agua, para que lo ensillen, porque ese caballo si llega, llegamos todos juntos”, finalizó.