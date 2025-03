El exintendente y candidato a la Intendencia de Soriano, Guillermo Besozzi, recibió este domingo a militantes que, bajo la consigna “Todos somos Besozzi”, se movilizaron hasta su chacra, donde cumple prisión domiciliaria por la causa que investiga hechos de corrupción en la intendencia, por la que hay más de 20 personas imputadas.

El nacionalista agradeció a los presentes que fueron en caballos a brindarle su apoyo. “Hay que movilizar caballos, no es tan fácil como parece. Así que gracias enorme a todos los que están a caballo y que han venido de los distintos lugares y los que han venido de otros lugares del departamento, porque esto no es un tema político”, resaltó y puntualizó que este no es “lanzamiento de campaña”, que será a fin de mes.

Manifestacion en apoyo a Guillermo Besozzi en su casa de Ruta 2 en Soriano. Foto: Alessandro Maradei

“Yo siento dolor”, pero “me la banco”, lo “que no me banco es que “tengan a los compañeros adentro cuando yo digo: si esto lo quieren transformar en un tema político, conmigo alcanza”, señaló. Además de Besozzi, fueron imputados con arresto domiciliario el secretario general de la comuna, Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda, Pedro Besozzi, el director de Auditoría, Germán Cavallero, el director de Obras, Pedro Nocetti, y el director de Logística, Jonathan Torres.

“Yo soy inocente. Yo no toqué nada. Yo no me llevé nada. Nunca jamás. Porque tengo los valores bien puestos”, resaltó Besozzi, quien fue imputado por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. “Sentí impotencia de que ni siquiera venga alguien y me pregunte: ‘¿De esto qué hay? ¿Es cierto algo de esto?”, dijo y, en particular, cuestionó que desde Fiscalía no se lo preguntaran. “Pero ¿saben qué? Los muchachos y el que habla no somos delincuentes. Nosotros somos gente que gestionamos y que trabajamos por la sociedad”.

Besozzi sostuvo que lo han llamado de partidos de todas las tiendas políticas para solidarizarse. “Yo digo que por lo menos sirva para algo esto. Que sirva para mejorar nuestro querido sistema jurídico, democrático”, afirmó y agregó que sigue “creyendo acérrimamente en la justicia”, pero llamó a que “se lleven adelante los debidos procesos”.

Manifestacion en apoyo a Guillermo Besozzi en su casa de Ruta 2 en Soriano. Foto: Alessandro Maradei

