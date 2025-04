El presidente Yamandú Orsi afirmó que el proyecto de ley para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), que se acerca al estado de insolvencia, “obedece a una razón de emergencia” porque “no podemos sentarnos a esperar a que todo transcurra para ver después cómo resolvemos”.

En rueda de prensa desde el puerto de Montevideo, donde asistió a la partida del velero escuela Capitán Miranda, el presidente se refirió a los asuntos “explosivos” o que requerían la atención inmediata de su gobierno al asumir. Entre ellos, mencionó la situación de la mutualista Casmu, concretamente, “cómo salir del tema Casmu, no la solución definitiva”, acotó; y la situación de la CJPPU, que es “particular, concreta y de emergencia”.

Orsi sostuvo que la propuesta del Ejecutivo ha sido “estudiada, analizada” y trabajada desde diciembre del año pasado “y es la propuesta que el gobierno tiene para poder salvar” a la paraestatal, que cuenta con plazos acotados.

El presidente sostuvo que no hay otra caja paraestatal con el nivel de problemas que maneja la CJPPU, aunque “históricamente las paraestatales tienen dificultades”, consideró. En ese sentido, mencionó que también “hay que meterle pienso” al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, mejor conocido como la caja militar, “para que no sea tan pesada, para que pueda resolver”.

Proyecto Neptuno

Sobre el congelamiento por 90 días de la ejecución del proyecto Neptuno para la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí, San José, Orsi sostuvo que, luego de la reunión el pasado viernes entre el Poder Ejecutivo y representantes del consorcio Aguas de Montevideo, “quedó claro que estamos todos dispuestos a encontrar la mejor salida”.

Orsi espera que la renegociación no lleve más de los 90 días acordados y consideró: “Todos estamos hablando muy claro”. En cuanto al resultado de la renegociación, el gobierno espera que “en lo posible sea otro tipo de obra” y busca “ver cuánto podemos transformar ese contrato”.

Anular el contrato vigente y firmar uno nuevo con el consorcio “no es una alternativa que esté ahí en el horizonte como una cosa muy cercana, pero hay que analizar todas las posibilidades”, dijo el presidente. “Encontramos en las empresas una actitud muy proclive a encontrar salidas”, reafirmó.

Aunque la zona en la que se instalaría la planta ha sido criticada por el actual gobierno, Orsi sostuvo que “no es cuestión de un lugar, sino ver cuál es la mejor forma”. El presidente acotó que la forma del proyecto “tal cual está” no les convence “por distintas razones”, por ejemplo, por el aspecto financiero.

“Creo que nos va a complicar a futuro. Acá hay que hacer un replanteo y hoy la OSE tiene un rol y debería tener una centralidad en nuestra visión de futuro, bastante más que lo que ha tenido, y no puede seguir siendo la 'cenicienta' de las empresas públicas”, agregó.

El gobierno amplió las coberturas de las partidas alimentarias del INDA por Semana de Turismo

Orsi también fue consultado sobre la manifestación realizada el viernes frente a la Torre Ejecutiva por personas en situación de calle, así como por usuarios y responsables de ollas populares, en reclamo, entre otros temas, por el cierre de los comedores del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) durante la Semana de Turismo.

El presidente sostuvo que se reunió el viernes con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien habló con los manifestantes, y “se encontró la salida para ampliar el espacio, para ampliar los beneficiarios, que sabemos que son muy escasos. Hay que reconocerlo”, dijo Orsi.

“La situación de calle, la situación de las ollas, sigue siendo una dificultad que tenemos que enfrentar. Por supuesto, resolviéndolo de manera definitiva, pero mientras tanto hay que dar una mano”, dijo el presidente y agregó: “Hay que ver cómo lo metemos en el presupuesto”.

Sobre los servicios del INDA esta semana, Orsi informó que no estarán abiertos, pero “se utiliza el mismo mecanismo de dar una partida” y se amplía la cobertura, “sabiendo que emparcha una situación que no la resuelve”, acotó.

Orsi consideró que las manifestaciones de reclamo de la población son “totalmente legítimas y está bien que así sea” porque “tiene el derecho a manifestar, a reclamar y también la obligación a plantear lo que piensa y lo que siente”.

“Yo no me puedo quejar de eso porque hay gente que no la está pasando nada bien”, aseguró. Consultado sobre si los reclamos apuran a la gestión del gobierno, el presidente respondió: “Tenes que ser más expeditivo, sin duda, pero hay que ser muy cuidadoso”. Orsi agregó que había “algunos compromisos económicos” que “no pensábamos que fueran a ser así”, por lo que ahora, “tenemos que ver con lo que contamos”, aseguró.