La Cámara de Senadores aprobó este martes el ingreso al país de diez efectivos de las fuerzas especiales de Estados Unidos para participar en un evento conjunto de capacitación denominado “J-CET”. Los efectivos estarán en Uruguay entre el 6 de abril y el 15 de mayo de este año. La solicitud la había firmado el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero ingresó al Parlamento a mediados de febrero y no pudo tratarse.

La senadora frenteamplista Bettiana Díaz (MPP), miembro informante del proyecto, explicó que las operaciones están centradas “en la asistencia humanitaria y en la respuesta ante una crisis” y detalló las razones del cambio de posición de la coalición de izquierda, que en ocasiones anteriores había votado en contra del ingreso al país de efectivos para participar en este tipo de operaciones.

Bettiana Díaz durante una sesión de la Cámara de Senadores (archivo). Foto: Mara Quintero

“Este tipo de ejercicios se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, en general con un estudio muy poco profundo del impacto”, argumentó Díaz, y consideró que ha faltado “tiempo para dar la discusión en profundidad sobre este tipo de misiones”. “En los últimos años, el FA votó en contra de estos ejercicios. También es cierto que esto se debe al perfil de las actividades, a la poca información que maneja el Parlamento sobre este tipo de ejercicios y al poco tiempo para el tratamiento”, afirmó.

En cambio, señaló que en esta ocasión la coalición de izquierda resolvió votar en forma afirmativa “por una cuestión de diplomacia y por no generarle problemas al gobierno que está iniciando”, y también porque no se quiere “dañar las relaciones de Uruguay con otros países por un ejercicio puntual”. De todos modos, aseguró que existe el compromiso dentro del FA de revisar este tipo de acuerdos.

El Partido Nacional recogió rápidamente el guante y los senadores Sergio Botana y Javier García subrayaron el cambio de postura del FA. “Es reconfortante que el FA cambie de posición. Bienvenido el cambio de posición, tener una postura que es diametralmente opuesta a la que se tuvo un año atrás”, comentó García.

Botana, por su parte, ironizó con el hecho de que, “expresando toda la vergüenza del mundo”, la coalición de izquierda haya “levantado la mano para todas las maniobras habidas y por haber, de los marines, del imperio americano…”. “Yo creo que llegó el momento de no votar o de decir que se vota por última vez, y de dar este debate, y con fecha de resolución”, exigió. “Si no queremos tener más relacionamiento ni comercial, ni militar, ni de ningún tipo, hagámoslo, pero seamos claros en eso”, insistió.

Por otra parte, marcó que no fue el Partido Nacional el que llamó “a [el expresidente de Estados Unidos George] Bush para pelearnos contra un hermano americano”. “Porque acá mucho boquilleo, mucho boquilleo, pero el día que tuvimos una suerte de amenaza de la Argentina, [llamaron por] teléfono a Bush para pedir que viniera a salvar a los nenes. Los blancos nunca hubiéramos hecho eso, somos artiguistas de veras”, sentenció.

La posición de Óscar Andrade y Constanza Moreira: antiimperialismo y disciplina partidaria

Después de una interrupción para votar el proyecto de ley del Casmu, siguió la discusión sobre el tema. El senador frenteamplista Óscar Andrade (Partido Comunista) reivindicó tener una posición antiimperialista y recordó que es una postura plasmada en el programa del FA. Defendió que no se trata de un “anacronismo”, ya que Estados Unidos tuvo y tiene una voluntad de injerencia en el mundo y en particular en América Latina. Sostuvo que tiene razones “de fondo” para no acompañar el ingreso de los efectivos, pese a estar en posición minoritaria en este sentido dentro de la bancada del FA. También recordó que en otras ocasiones durante el período de gobierno anterior el FA votó en forma favorable a este tipo de operaciones, y que cuando lo hizo en contra fue por razones de forma. “Merece una discusión mucho más profunda de la fuerza política, de la bancada y del sistema político en general”, insistió.

La senadora frenteamplista Constanza Moreira también se expresó en contra del ingreso de los efectivos, pero destacó que valora la disciplina partidaria y los acuerdos. Recordó que la injerencia de Estados Unidos en los golpes de Estado en América Latina está “muy documentada”, por ejemplo a partir de los propios archivos estadounidenses. “El telón de fondo de esto es el pasado reciente, no hay que ir a History Channel”, comentó. Pero señaló también que es un problema hoy, con “el lugar que ocupa Estados Unidos en la geopolítica mundial”. “Imperio es una categoría de las ciencias sociales, no es un grito doctrinario”, marcó Moreira.

“Yo, por suerte, no escuché a nadie defender a Estados Unidos. Eso me alegra profundamente. ¿Quién va a defender al país que tiró la bomba atómica? Sería una barbarie. ¿Cómo vamos a defender a un país cuyo presidente dice ‘me voy a agarrar Groenlandia’, ‘la guerra de Ucrania la terminamos si me dan los elementos raros’?”, preguntó a su turno el senador frenteamplista Gustavo González (Partido Socialista). Aseguró, además, que Estados Unidos es el país “más agresor y colonialista del mundo”.

Javier García pidió que el proyecto se votara de forma nominal para determinar la postura de cada legislador y legisladora sobre el tema, y el senador nacionalista Sebastián da Silva se sumó al pedido. “Vamos a ver quién la caretea y quiénes no”, comentó.

Sobre el final de la discusión, el coordinador de bancada del FA, Daniel Caggiani, explicitó que la posición de los legisladores oficialistas, acordada el lunes, fue habilitar la discusión en el plenario y votar favorablemente el pedido de ingreso de efectivos. De todos modos, se realizó la votación nominal y el proyecto fue aprobado por unanimidad.