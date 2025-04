La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes recibió este martes a las autoridades de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). En esa instancia, según dijo a la diaria el diputado colorado Carlos Rydström, se confirmó la existencia de una realidad financiera “muy preocupante”. De acuerdo al dirigente de Vamos Uruguay, los integrantes de la mesa ejecutiva del organismo reconocieron la existencia de déficits mensuales sostenidos desde febrero de 2024.

Rydström apuntó que se estima que para junio ya no se tendrá dinero en caja para “pagar las obligaciones”. El representante frenteamplista William Martínez, por su parte, comentó a la diaria que se dieron a conocer en la instancia “complicaciones importantes a nivel financiero”. Sin embargo, entiende que se trata de una realidad “dinámica” que “se va proyectando a partir de los distintos operadores que van apareciendo” en las diferentes áreas que comprende el negocio agroalimentario.

En ese sentido, Martínez afirmó que una de las expectativas que se tenía de la instancia era poder “buscar algunas herramientas que permitieran suavizar la carga de pagos” que la UAM debe enfrentar en este período. Al profundizar en esos temas, desde las autoridades de la institución no surgieron “respuestas claras” de lo que va a pasar a partir de mayo, dijo Rydström.

El representante colorado agregó que “se habló en general de qué medidas podría haber”, pero no se presentó “ninguna concreta”. “Nos quedamos tremendamente preocupados con lo que nos manifestaron, con la realidad que se vive en la gestión y con la problemática financiera, a la cual no se presenta solución”, enfatizó.

Por el contrario, Martínez valoró el hecho de que en la comisión quedó planteado un escenario “abierto” para trabajar en soluciones financieras, como a nivel de la gobernanza de la UAM. Por el lado financiero, y teniendo en cuenta “la función que cumple y su importancia estratégica”, el diputado frenteamplista planteó que “quizás tiene que haber otro tipo de apoyo” económico para la institución, por ejemplo, desde el Ministerio de Ganadería. Reconoció que “puede ser un subsidio”, por lo menos, para “algunos tipos de productores”.

Martínez indicó también que fueron planteados “algunos problemas” en cuanto a la gobernanza de la UAM. Según detalló, algunos representantes de la mesa ejecutiva visualizan “dificultades” en cómo se llevan adelante las distintas resoluciones. “Tiene que ver con problemas de gestión, pero también tiene que ver con quiénes llevan adelante esa conducción a lo largo del tiempo”, reconoció el dirigente emepepista.

Un reclamo a la intendencia

“También constatamos que la Intendencia de Montevideo mintió sistemáticamente durante los últimos años porque decía y alegaba ante distintos ámbitos que estaba transfiriendo un subsidio por metro cuadrado para los productores y el subsidio nunca llegó”, denunció Rydström. El legislador hizo referencia a una iniciativa que el exintendente Christian Di Candia llevó adelante en 2020, en el marco de la transición que debieron hacer los productores desde el Mercado Modelo.

El intendente anunció que se trataría de un “30% de descuento para los pequeños productores y 20 unidades indexadas (UI) por metro cuadrado de descuento a todo el resto” que pasaría a formar parte de las nuevas instalaciones, según consignó en ese entonces Radio Universal. Martínez explicó que el compromiso consistía en que lo que renunciaba a pagar la UAM debía ser luego reincorporado a sus arcas por parte de la intendencia.

En ese sentido, el diputado frenteamplista indicó que ese proceso “se estiró y la intendencia no hizo el traspaso de esa plata a la UAM”. Según Martínez, el motivo es puntualmente que “el directorio de la UAM no se puso de acuerdo” en cómo recibir el dinero. Para Rydström, esta no reincorporación de los fondos por parte de la intendencia es “muy grave políticamente”.

Sesión “subida de tono”

Como informó El Observador días atrás, se dio cuenta en la mesa directiva de la UAM de algunos episodios de malos tratos por parte del presidente, Daniel Garín. Este fue otro de los temas sobre los que consultó Rydström, que aseguró que la información fue confirmada en comisión por el gerente general de la institución, Santiago Uría, quien, según trascendió, es la presunta víctima de estos comportamientos. El diputado colorado dijo, sin embargo, que la autoridad señalada como responsable “no contestó nada” al respecto.

Martínez, por su parte, comentó que estos temas “escapan” de la “labor legislativa”. “Como Frente Amplio criticamos el tono en el que se plantearon algunas preguntas y el asedio que se le hizo en especial al presidente y al secretario general [Fernando López], porque esto no era una interpelación, era una invitación a informar”, remarcó el diputado. Reconoció que, en ese contexto, en general la instancia “se tornó un poco subida de tono”.