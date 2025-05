Luego de un mes de trabajo, la comisión especial de la Cámara de Diputados aprobó este lunes en general el proyecto de ley relativo a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Tal y como estaba previsto, únicamente con los votos a favor del Frente Amplio (FA) y con los votos en contra de la oposición se aprobó el aumento de aportes para los activos y el nuevo impuesto para los pasivos, esto es, el corazón de la reforma.

Pero no ocurrirá lo mismo el próximo miércoles, cuando el proyecto se trate en el plenario de Diputados, donde, a diferencia de la comisión, el FA no tiene mayoría y necesita dos votos de la oposición para sancionar estas medidas que, según el Poder Ejecutivo, representan aproximadamente la mitad de la solución financiera propuesta para la CJPPU.

“Tenemos un mes para resolver este problema”, afirmó la diputada del FA Sol Maneiro, al término de la comisión. Con respecto al negativa de la oposición a introducir en el proyecto mayores aportes de los afiliados a la CJPPU, Maneiro manifestó: “No entendemos mucho por qué ahora no quieren acompañar una propuesta que en su momento también fue del oficialismo, en 2023”, en referencia a la reforma de la CJPPU que fracasó en el período pasado.

Maneiro sostuvo que “en toda negociación hay que ceder en algunas cosas” y mencionó que el oficialismo ya aceptó ocho de los diez cambios que recientemente presentaron, a modo de contrapropuesta, los partidos de la oposición.

Las modificaciones que no aceptó el FA fueron justamente las vinculadas a no gravar a los jubilados y no aumentar la tasa de aportación de los activos. En la contrapropuesta de la oposición la solución financiera a la CJPPU salía de cuatro fuentes distintas: cambios paramétricos sobre el régimen jubilatorio, un incremento de los timbres profesionales, una mayor asistencia financiera del Estado y un mayor endeudamiento de la CJPPU con garantía estatal.

Al respecto, la diputada del FA Julieta Sierra sostuvo que “no corresponde cargar aún más” al resto de la sociedad, es decir, a quienes no integran el subsistema previsional. “Las diferencias principales están en el financiamiento; creo que ese va a ser el corazón de la discusión de este miércoles, por lo que vivimos hoy en la antesala en comisión”, expresó.

“No estamos dispuestos a traspasar determinados límites”

Con excepción de Cabildo Abierto, que no votó, y de Identidad Soberana, que no forma parte de la comisión, la oposición acompañó este lunes en general el proyecto, para que el tratamiento continúe en la Cámara de Senadores. Se prevé que la reforma también se apruebe en general este miércoles en Diputados, pero sin los artículos referidos a la mayor aportación de los activos y los pasivos.

Con relación al nuevo impuesto sobre los jubilados, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala sostuvo que “esa propuesta va a naufragar” en el plenario de la cámara baja, “de la misma forma que el aumento exagerado y desproporcionado de las aportaciones de los activos”. “Lo que la oposición ha hecho, y eso a nosotros nos tiene muy satisfechos, es establecer determinados límites que no estamos dispuestos a traspasar”, afirmó.

Con todo, Abdala señaló que recién está terminando “una primera etapa”. “Vamos camino a construir una solución que, en todo caso, no es la del gobierno; estamos seguros de que así será; será la solución que seamos capaces de construir entre los distintos sectores”, manifestó el diputado del PN.

Quiebre en la bancada colorada

En la misma línea, el diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez sostuvo que la oposición está actuando “con responsabilidad” al dar sus votos en el plenario de Diputados para que el proyecto pase al Senado. “Entendemos que es muy importante para el país que la caja tenga una salida, y lamentamos que en 2023 no se haya acompañado el proyecto de la coalición, que hubiera evitado muchos de los problemas que tenemos en la actualidad”, expresó.

El diputado del PC reiteró que un aumento de la tasa de aportación tendrá “efectos negativos” para la CJPPU, como “ya ha quedado demostrado en los últimos tiempos”, cuando “mucha gente terminó haciendo declaración de no ejercicio y muchos profesionales se bajaron de categoría”.

Por otra parte, Rodríguez tomó distancia de las declaraciones que hizo este mismo lunes el diputado colorado Felipe Schipani, junto con el senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda, en el marco del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Schipani dijo que el PC no está dispuesto “bajo ningún concepto a recargar sobre las espaldas de los profesionales” la salida de la CJPPU.

Rodríguez sostuvo que el CEN y el Parlamento son “ámbitos distintos” y remarcó que, “en el ámbito parlamentario, quienes definen los votos son los parlamentarios”. “Si desde la órbita del partido se establecen determinadas afirmaciones, quienes tienen que responder por esas afirmaciones son quienes las realizaron. Los diputados somos los que terminamos definiendo qué votábamos en el día de hoy en la comisión, y eso es muy importante, porque tiene que quedar en claro que nosotros definimos que era muy importante para el país poder contar con una ley”, manifestó Rodríguez.

Luego de la sesión, Rodríguez emitió un comunicado en conjunto con el diputado Adrián Juri, también de Vamos Uruguay, en el que ratificaron su malestar con la declaración de Schipani y Ojeda, por no haber sido “consultados”: “Rechazamos en forma tajante, tanto en el fondo como en la forma, dichas manifestaciones, realizadas sin consulta ni deliberación con los demás integrantes de la bancada parlamentaria del Partido Colorado”, afirman.

“Nadie puede atribuirse la potestad de decidir por todos los legisladores colorados, y mucho menos hacerlo de forma inconsulta y unilateral”, agregan Rodríguez y Juri, quienes enfatizaron la necesidad de coordinar el diálogo con “apertura” y buscar “soluciones sostenibles, dialogadas y fundadas, sin caer en simplificaciones ni en declaraciones apresuradas”.