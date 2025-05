La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, compareció este viernes ante la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, luego de que la oposición anunció que se la convocaría y ella misma se ofreció a asistir, para intercambiar información sobre los números negativos de Ancap, divulgados en conferencia de prensa por la secretaria de Estado y el presidente de la República, Yamandú Orsi, hace una semana.

En una conferencia de prensa posterior a la comisión, que empezó a las 10.30 y terminó a media tarde, Cardona destacó que fue a “reafirmar” lo dicho junto con Orsi y la presidenta de Ancap, Cecilia San Román. “Los números que vimos, que comunicamos y que estuvimos intercambiando con el presidente se basan pura y llanamente en lo que surge del balance”, señaló, y agregó que este balance fue cerrado por la administración anterior y publicado el 27 de marzo.

De esa forma, explicó que, una vez publicado el balance, “había que pedir información complementaria, que de alguna manera” les “permitiera entender por qué los números negativos”. Indicó que hubo consenso con los representantes de la oposición en que “los 118 millones de dólares de pérdida son 118 millones de pérdida, y que había los 255 millones de deuda”.

Pérdida de 118 millones de dólares “no son atribuibles únicamente” a la parada de la refinería

A su vez, expresó que otro tema en el que enfatizaron durante la comisión es el porqué entienden que la pérdida de 118 millones de dólares no es atribuible “únicamente” a la parada técnica de la refinería y que “decir eso es una equivocación”. La parada técnica fue uno de los argumentos de la oposición a los números negativos y Cardona expresó que durante la sesión brindaron “muchísima información” a los legisladores.

En ese sentido, adelantó que hay un cronograma que muestra el proceso previo a la parada de la refinería, e hizo mención a que la oposición “no manejaba” y “tampoco tienen una coincidencia” en cuanto a la cantidad de días de la parada y los datos que se manejaron en la prensa. “Nosotros intentamos arrojar luz con documentación, con actas de Ancap, y con actas incluso de la Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo] y del Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social] de cómo se dio esa realidad”, añadió.

Cardona afirmó que, una vez empezadas las obras de mantenimiento en la refinería, “no hubo medidas sindicales”, y que lo que sí ocurrió es que “estuvo la licencia de la construcción, hubo días de lluvia” y “hubo un desperfecto una vez que empezaron a presurizar de nuevo un lugar que es estratégico”, que se trata de “una de las torres”. “Nosotros entendemos que debió haberse completado el informe técnico ocular por el estado de situación que tenía esa torre antes de presurizarla, de ponerle gas, de ponerla de nuevo en funcionamiento”, sostuvo.

En ese marco, el gobierno no comparte que los 118 millones de pérdida, y “mucho menos el total de lo que son los números negativos de Ancap”, tengan vínculo con la parada de la refinería. Incluso la ministra planteó que existe una contradicción al relacionar la pérdida con la parada, ya que “hubo una publicación que hizo Ancap, paga a un medio de prensa, donde declaró el presidente [Alejandro Stipanicic] y el vicepresidente [Diego Durand], y lo que dicen es que tuvimos un paro de mantenimiento exitoso y ejemplar”.

“De alguna manera, también se trasladó esta contradicción que entendemos en lo que están atribuyendo ahora que son los números negativos de Ancap, con una declaración que se dio en abril del año pasado a nivel de prensa, que no condice con los argumentos o el relato que se está dando ahora”, remarcó.

Combustibles e informe de precios de paridad de importación

Otro punto abordado en la comisión, y ya expresado por la ministra en otras oportunidades, que según dijo, “va a ser objeto de intercambios futuros”, es que “refinar en Uruguay es más barato que importar, y eso lo demuestra el quinquenio entero”.

En ese sentido, aseguró que desde el Poder Ejecutivo no se omitió “ninguno de los resultados de la empresa pública” y que se mostró que en 2020, año de la pandemia, Ancap dio ganancias, así como en 2021, 2022 y 2023. “Eso no está mal, no pueden decir que lo que estamos diciendo está equivocado; al contrario, estamos diciendo que está bien”, recalcó. Cardona explicó que estas ganancias se produjeron porque “refinar es más barato que importar”.

Además, para no hacer “incurrir en un error a la ciudadanía”, aclaró que “cuando nos dicen que el precio del petróleo varía y que por eso tenemos que tomar una decisión respecto a la fijación del precio de los combustibles, también es una equivocación técnica”, ya que Ancap “no vende crudo o petróleo sin refinar en las estaciones de servicio donde ustedes cargan sus autos; lo que pone es el combustible refinado”.

“Si vamos a comparar, tenemos que comparar refinado con refinado. El combustible traído del exterior más el flete ya hecho con lo que hace Ancap acá cuando refina. Esa es la forma de poder comparar. Si no, tenemos una equivocación”, planteó.

Es en este punto, según la ministra, que “entra la metodología que tiene que ver con el precio de paridad de importación (PPI)”, y consideró que se brindó “sobrada información” sobre por qué entienden que “es un relato que se ha establecido”, que “no es real”, que “no surge de los documentos”, que la administración pasada “haya trasladado siempre de manera directa lo que informaba la Ursea [Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua] como precio de PPI y reflejarlo en el precio de venta al público”.

“Sólo en cuatro oportunidades de 45 ajustes lo usaron. En el resto de las oportunidades se bajó, se estableció el precio o bien por debajo del precio del PPI o bien por encima”, subrayó, y agregó que en esa instancia “tampoco se tomó en consideración lo que la Ursea había informado”.

Asimismo, expresó que “tomar la decisión de subir o bajar un combustible, por ejemplo, la nafta, por su lado, o el gasoil, por su lado, o el supergás, por su lado, también es una equivocación técnica”, ya que Ancap “tiene que gestionar todo a la vez” y “cuando importa un barril de crudo, saca todos esos productos del mismo barril”. “Cuando uno toma la decisión de los precios de combustible, está tomando la decisión de lo que va a ser el comportamiento de todos los combustibles”, observó.

Destacó, además, la baja del gasoil, el mantenimiento del precio de la nafta y el supergás, que sobre este último la suba “ocurrió consuetudinariamente en el quinquenio pasado, [que] subió más de un 89%”. “¿Dónde estaba el informe de la Ursea cuando se subió el gas un 89%? ¿Dónde se dio a la gente eso? En ningún lugar”, cuestionó.

La ministra resaltó que “una de las consecuencias de los números negativos es no haber tomado en consideración los informes de la Ursea para fijar los precios de los combustibles después de la puesta en marcha de la parada”, y agregó que “otra de las cosas fue la falta de liquidez y [que] tuvieron que, además, tomar el préstamo [de 160 millones de dólares]”.

Según Verri, Cardona no respondió “adecuadamente” cómo se van a fijar los combustibles

Por su parte, el diputado colorado Verri, quien integra la comisión, dijo en rueda de prensa que la oposición se va “con la misma sensación” con la que entraron, y que desde el gobierno “han pretendido instalar un relato no diciéndole la totalidad de la información al presidente”.

Señaló que no creen que la ministra haya respondido “adecuadamente” a cuál va a ser la forma de fijar el precio de los combustibles y que “no hay certeza” en cuanto a esto, “más allá de los anuncios de que se están analizando alternativas”. “Las alternativas aparentemente apuntan a que no nos vamos a alejar del precio de paridad de importación, pero vamos a ponerle el precio mirando toda la canasta de productos de Ancap”, aventuró. “Lo que sí nos quedó claro es que necesita hacer caja, dicho por ella misma, y eso es una expresión que me dejó bastante preocupado. Le dijimos claramente que volver al sistema anterior no queremos”, manifestó.

Sin embargo, Cardona aclaró que cuando se refirió a la caja, no hablaba de la caja del Estado, ni de que “las empresas públicas tenían que hacer caja”, sino que hizo mención a la caja de Ancap, ya que cuando la empresa “tuvo que tomar un préstamo, lo hizo porque no tenía liquidez”. “El año pasado, después de que se puso la refinería otra vez en marcha, no había caja, no había plata para pagar las deudas que había que pagar”, explicó.

“No es lo mismo cuando uno se endeuda, incluso las empresas públicas, para hacer especulaciones financieras y poder ganar con los intereses, con la tasa y demás, tener que endeudarse en un préstamo en noviembre de 2024, proque no había caja en Ancap. A esa caja me refería yo”, reafirmó.

Fernanda Cardona. Foto: Rodrigo Viera Amaral

