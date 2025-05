Este 11 de mayo serán las elecciones departamentales en San José. En estas elecciones, de carácter obligatorio, se votan los gobiernos locales de cada departamento. Conocé los candidatos a intendente y alcalde, además de dónde votar y todo lo que tenés que saber sobre las elecciones en San José.

¿Quiénes son los candidatos a intendente en San José 2025?

Ana Bentaberri, Partido Nacional

Ruben Bacigalupe, Partido Nacional

María Noel Battaglino, Frente Amplio

Federico Diana, Frente Amplio

Ofelia Umpiérrez, Frente Amplio

Alfredo Lago, Partido Colorado

Darío Camilo, Asamblea Popular

¿Quiénes son los candidatos a alcalde de cada municipio?

Ciudad del Plata

Denis Hornos, Partido Nacional

Enrique Rodríguez, Partido Nacional

Mireya Guadalupe, Partido Nacional

Verónica Díaz, Partido Nacional

Mauro Sellanes, Partido Nacional

Carlos Guarino, Partido Nacional

Juan Fariña, Partido Nacional

Ramón Manzini, Partido Nacional

Milton Pastorini, Partido Nacional

Daniel Barceló, Frente Amplio

Juan José Olivera, Frente Amplio

Richard Mariani, Frente Amplio

Mónica Bentín, Frente Amplio

Armando Céspedes, Frente Amplio

Elianna Pascual, Frente Amplio

Jesús Cenandez, Frente Amplio

Julia Teresita Diaz, Partido Colorado

Fatima Barboza, Partido Colorado

Eduardo Veleda, Asamblea Popular

Libertad

Vanesa Callero, Partido Nacional

Matías Hernández, Partido Nacional

José Hernández, Partido Nacional

Fabián Rodríguez, Partido Nacional

Matías Santos, Partido Nacional

Miguel Croce, Frente Amplio

José González, Frente Amplio

Verónica Britos, Frente Amplio

Luis Reyes, Frente Amplio

Fernando Pérez, Partido Colorado

Rodríguez

Norberto Zunino, Partido Nacional

Alejandro Britos, Partido Nacional

Roberto Bentancor, Frente Amplio

Nelson Pereyra, Partido Colorado

Ecilda Paullier

Ignacio Mesa, Partido Nacional

Mario Rapetti, Partido Nacional

Paula Luzardo, Partido Nacional

Gloria Luz Soria, Frente Amplio

Jonathan Balbi, Frente Amplio

Alberto Marti, Partido Colorado

Elecciones en San José: ¿qué dicen las encuestas de intención de voto?

Si bien no hay muchas encuestas de intención de voto sobre este departamento, un informe de MCP Consultores publicado el domingo arrojó que el Partido Nacional (PN) tiene una ventaja de diez puntos sobre el Frente Amplio (FA).

En ese marco, el PN tiene 46% de intención de voto, el FA 36%, el Partido Colorado 2% y otros partidos 1%. Por otro lado, 5% indicó que no votaría a ningún candidato y 10% no sabe. Dentro del porcentaje de votantes del PN, 67% votaría por Ana Bentaberri, quien va por la reelección, 21% por Ruben Bacigalupe y 12% no sabe.

Circuito electoral: ¿dónde voto en las Elecciones Departamentales San José 2025?

El voto es obligatorio y quienes no voten sin causa fundada tendrán una multa o sanciones. Para saber dónde votar, la Corte Electoral habilitó un buscador del padrón, en el que se puede consultar el lugar de votación con la serie y el número de la credencial cívica o también con el nombre, apellido y fecha de nacimiento.