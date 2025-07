El senador Pedro Bordaberry fue consultado este martes sobre la resolución del Partido Colorado (PC) de no participar en el diálogo sobre protección y seguridad social convocado por el gobierno. En rueda de prensa, el líder de Vamos Uruguay, el sector mayoritario del PC a nivel legislativo, manifestó: “Yo no participé de la decisión ni me consultaron”.

La decisión fue anunciada el lunes por el secretario general del PC, Andrés Ojeda, a través de X, y plasmada en un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Horas después hubo pronunciamientos similares por parte del Partido Nacional (PN) y del Partido Independiente, e incluso de Identidad Soberana.

“A mí siempre me gusta dialogar, eso es lo primero, o sea que cuando se toman esas medidas no me gusta”, expresó Bordaberry. De todos modos, puntualizó: “Después, cuando averigüé, me dijeron que fue porque resulta que la representación [en el diálogo social] no estaba muy equilibrada, [porque] el Frente Amplio tenía tres y los otros partidos tenían uno cada uno y no llegaban a nada, entonces, evidentemente se convoca a un diálogo donde de antemano se establece una mayoría”.

En la hoja de ruta del diálogo social presentada por el Poder Ejecutivo se establece que habrá una Comisión Ejecutiva encargada de la elaboración del documento final. Ese ámbito estaría compuesto por 22 representantes: ocho de los partidos políticos, ocho de las organizaciones sociales –entre ellas, el PIT-CNT y las cámaras empresariales– y seis del gobierno.

“Quizás lo que hay que hacer es no oponerse al diálogo, sino decirles 'hagan el diálogo social ustedes y nosotros hagamos un diálogo político entre todos los partidos sobre el tema acá en el Parlamento'”, comentó Bordaberry al respecto.

Para el senador del PC, no hay que “cerrar las puertas” a un intercambio entre el oficialismo y la oposición. “A mí no me consultaron, así que si no te consultan no podés decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo”, subrayó. “Si bien después cuando me lo manifestaron veo que hay algunos fundamentos en la decisión que tomaron, creo que no se puede cerrar el diálogo nunca”, agregó.