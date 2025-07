La comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados recibió el miércoles pasado a la embajadora de Israel, Michal Hershkovitz, dos semanas después de los ataques de su país contra Irán que generaron un enfrentamiento que duró doce días. La embajadora expuso la visión de Israel sobre lo sucedido, tras lo cual hubo expresiones breves de los diputados presentes.

Entre ellos, habló el diputado frenteamplista Carlos Varela, quien dio su opinión sobre los ataques contra Irán, y señaló que es difícil conocer la verdad sobre lo que ocurre en Gaza. “Por un lado, vemos cifras, que en lo personal creo que son exageradas -eso corre por mi cuenta- de víctimas civiles, de hambrunas, de situaciones extremas desde el punto de vista de la salud y, por otro lado, se pinta un panorama que no es tan así, que parece que no fuera tan complejo, pero uno ve imágenes. La ventaja de los conflictos actuales es que uno ve imágenes. Cuando uno ve una tierra absolutamente arrasada, lo compara con el conflicto de Irán, en el que con una operación extraordinariamente bien planificada y en forma quirúrgica, se eliminó a líderes militares, a científicos nucleares, a centros de mando”, indicó el diputado. En cambio, en Gaza, “después de tres años, se arrasa una ciudad y todavía Hamás está vivo”, “los líderes de Hamás tuvieron mucho tiempo para ser eliminados y no fueron eliminados”, apuntó.

Varela contó que hace “muchos años” visitó Israel y que desde la Cancillería le dijeron “que la principal amenaza para Israel era Irán”. “Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho a la defensa, yo no tengo nada que cuestionarle a Israel en cuanto a los pasos que dio”, añadió.

El diputado frenteamplista se mostró preocupado por la “corriente brutal de antisemitismo” que se vive en el mundo tras los atentados del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023 y remarcó que se debe “enfrentar ese fenómeno, porque la humanidad ya ha visto situaciones espantosas a partir de una actitud por lo menos pasiva ante impulsos antisemitas”.