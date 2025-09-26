El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, sufrió un accidente de tránsito mientras viajaba en una camioneta del organismo en la tarde del jueves. El jerarca estaba acompañado por otras personas, entre ellas el gerente general de ASSE, Federico Martiarena; el conductor, de 52 años, y otros dos hombres, de 44 y 46 años, con quienes regresaba de la ciudad de Melo en el marco de una recorrida por la región este.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 245 de la ruta 8, entre las localidades de Varela y Pirarajá, en el departamento de Lavalleja. La Policía Caminera investiga las causas del choque entre los dos vehículos, que circulaban en sentido contrario.

De acuerdo con el informe de Policía Caminera, citado por Subrayado, Danza sufrió politraumatismos leves, mientras que Martiarena también tuvo politraumatismos varios, así como las otras personas que viajaban en el auto. El conductor del auto con el que chocó la camioneta de ASSE tiene 39 años y también resultó politraumatizado.

Según supo la diaria esta mañana, Danza y Martiarena continúan en observación en un centro de salud de Montevideo, pero fuera de peligro.