El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, concurrió este miércoles a la comisión de Hacienda integrada con Presupuestos de la Cámara de Diputados, que analiza la ley de presupuesto enviada por el Poder Ejecutivo. El canciller aseguró que se retiró de la comparecencia con el “respaldo” de todos los partidos políticos y desde la oposición se manifestó que se acompañarán el articulado presupuestal dedicado a este ministerio.

Lubetkin señaló en declaraciones a la prensa que recibió un “fuertísimo respaldo” de parte de todos los parlamentarios, luego de exponer “hacia dónde va” la cancillería y cuáles son las prioridades presupuestales. “Tenemos claro hacia dónde queremos ir. Queremos mucha política de Estado. Somos chiquitos, [pero] somos poderosos”, apuntó.

El canciller aseguró que hay acuerdo con la oposición en cuanto a las políticas de integración y a la “visión modernizadora del Mercosur”. Los matices, apuntó, están en cuanto al posicionamiento que Uruguay pueda tener con el denominado sur global, que reúne a las potencias económicas como China, India y Sudáfrica, entre otros.

En ese sentido, el jerarca apuntó que sólo India, China e Indonesia tienen la “mitad de la población del mundo” con una “gran capacidad de consumo”. “Los tenemos lejísimos y los tenemos que acercar. Tenemos que profundizar las relaciones con China, que es nuestro principal actor, y tenemos que tener, naturalmente una relación cada vez más profunda y dinámica con Estados Unidos.

El ministro defendió la integración de Uruguay argumentando con el objetivo de que la economía uruguaya crezca. “¿Cómo crecemos si no tenemos una ampliación extraordinaria de los mercados?”, se preguntó y remarcó que la “ampliación de mercados no es una palabra mágica”, sino que el gobierno tiene que buscarlo. “Eso significa no gasto, sino inversión. Inversión poca, por cierto, porque los resultados económicas van a estar”, dijo y reiteró algo que ha planteado desde que asumió su rol: “La unidad de medida para que se sepa si este ministerio trabaja bien o mal es si nosotros daremos una mano para que haya fuentes de trabajo en el país”.

Sobre el articulado, Rodríguez dijo que en “términos generales” la oposición “respalda” los artículos que propuso el Poder Ejecutivo para cancillería, aunque dijo que el bloque opositor tiene “algún matiz” en cuanto al artículo que limita los cargos políticos o los embajadores de particular confianza.

Hoy en día, añadió, se pueden tener hasta 20 cargos de este estilo, según un decreto del año 2005 del expresidente Tabaré Vázquez, y el ministerio busca llevarlo a 17. El matiz que tiene la oposición es que la cancillería puede modificar esa norma a través de un decreto y no tiene que hacerlo desde la ley de presupuesto.

Lubetkin, en tanto, dijo que la “única contribución extraordinaria” que solicitó el ministerio es recursos para “modernizar” la cancillería, principalmente para reducir el uso del papel y digitalizar trámites vinculados a las visas y a la documentación.

“Tenemos que tener la capacidad de reducir el papel, pero al mismo tiempo estamos necesitando de un proceso de informatización real que ayude en todos los terrenos, incluido lo de la visa, incluido de toda la documentación de los uruguayos que están en el exterior y que sufren muchas veces”, dijo, al señalar que en algunos lugares del mundo Uruguay no tiene embajadas ni oficinas consulares y la tramitación de documentación se dificulta.

El jerarca apuntó que esa es una de las “urgencias” que tiene el ministerio y que se “debe” hacer en este periodo de gobierno, incluso antes. “Es un desafío, y no podemos esperar hasta el final del periodo de estos cinco años. Tenemos que hacer rápido”, apuntó.

Acuerdo entre el canciller y diputados para que Uruguay sea el “primero” en el Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea

El canciller también dijo que durante la comparecencia pudo aclarar un “conjunto de confusiones” que se habían generado luego de una declaración de la Unión Europea, que recientemente anunció que desbloqueaba su diálogo interno con los países que no estaban totalmente convencidos del acuerdo con el Mercosur. Según dijo, había dudas de si esa discusión podría llegar a hacer que el acuerdo base se tuviera que volver a discutir.

Lubetkin desterró esa idea y aseguró que el acuerdo “ya está”. “Está acordado y ahora hay que firmarlo”, apuntó. Según dijo, aún resta que el Consejo de la Unión Europea, que reúne a los primeros ministros europeos, aprueben el acuerdo y luego haga lo propio el Parlamento Europeo.

Paralelamente, los parlamentos de cada uno de los países del Mercosur deberá ratificar también el acuerdo. En esa dirección, Lubetkin aseguró que “sería my bonito” que el Parlamento uruguayo sea el primer órgano legislativo del Mercosur en ratificar el acuerdo, “porque va a ser una señal precisa de cómo Uruguay se juega a la integración y al juego internacional para ganar”.

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez destacó que la participación de Lubetkin fue “muy concreta” y aseguró que hubo puntos de “coincidencia”. Apuntó en ese sentido a que el gobierno de Yamandú Orsi “ha entendido” que se debe ir por el camino de la “modernización” del Mercosur.

“¿Cuánto tiempo perdimos en el periodo pasado cuando el hoy gobierno, siendo oposición, se oponía a la utilización de esos términos? Nosotros desde la oposición apelamos a seguir transitando el camino de la modernización, del perfeccionamiento, de la flexibilización del Mercosur, que empiezan a dar señales”, remarcó.

Rodríguez apuntó que la oposición también tiene la expectativa de que la Unión Europea y el Mercosur cierren el acuerdo en este semestre, y coincidió con Lubetkin en que sería una buena señala que el parlamento uruguayo sea el primero en ratificar la negociación. Según dijo, además de ser una buena señal, que Uruguay sea el primero en aprobarlo significaría que el acuerdo entre a regir entre nuestro país y los europeos, sin necesidad de que el resto del Mercosur lo apruebe.

“Eso es parte de la flexibilización de la que tanto hablamos. Muchas veces uno termina apegándose a los conceptos y no reconocen en el otro posturas en común. Vemos con buenos ojos que desde el gobierno de nuestro país se haya decidido transitar por ese camino”, remarcó.