Al día siguiente del atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este lunes en Torre Ejecutiva con el ministro del Interior, Carlos Negro, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Mario Layera, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y la propia Ferrero.

Al término del encuentro, en una conferencia de prensa, Orsi reiteró el “respaldo claro y firme” por parte del Poder Ejecutivo hacia la fiscal, y destacó los “avances” que ha tenido la Fiscalía General de la Nación, cuya investigación “ha permitido dar con alguno de los responsables”, si bien puntualizó que el trabajo aún continúa.

El presidente afirmó que en el ataque de este domingo “se repite un patrón” con respecto al “accionar del narcotráfico que tuvo como antecedentes a la propia fiscal Ferrero en 2022”. De todas formas, señaló que la situación de este fin de semana tiene una particularidad, dado que fue un ataque directo contra el domicilio de Ferrero.

“Si bien se repite un patrón, un modus operandi, evidentemente hay límites que no hay que dejar pasar o no debemos dejar pasar”, aseveró Orsi, y reiteró que el caso todavía está bajo investigación de las autoridades policiales. Sostuvo que, en ese marco, “se activarán respuestas concretas y operativos en aquellos barrios donde existan vínculos o indicios concretos que lo vinculen con este atentado”.

Orsi sostuvo que con el atentado contra la fiscal “ha quedado claro la importancia y la necesidad permanente de mejorar la tecnología al servicio de la investigación y la prevención del delito”, así como también el “muy buen trabajo de inteligencia, como fue el que hizo la Policía, en este caso en actuación coordinada con Fiscalía”. “Lo que se pudo avanzar tiene mucho que ver con un trabajo muy bien hecho de inteligencia y de tecnología aplicada, tecnología en la que no nos podemos tener, sino que tenemos que seguir avanzando”, resaltó.

Por otro lado, Orsi exhortó a las bancadas de los partidos políticos a que “aceleren el tratamiento de la ley de lavado, remitido hace ya un tiempo por la Presidencia de la República”, ya que “por ahí también hay que golpear y ser cada vez más eficientes”.

“La forma más eficiente y clara para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado necesita de mucha celeridad, de mucha tranquilidad y de mucha discreción. Es por eso que la inteligencia cumple un rol fundamental y eso exige discreción”, expresó.

Por último, Orsi anunció que convocó a los referentes de los partidos políticos a una reunión este mismo lunes, junto a Negro, para tener una “conversación franca y clara del avance de la investigación del caso” y para “recibir de primera mano algunas impresiones que los dirigentes de los partidos políticos tengan para hacer”.