El 17 de diciembre pasado, el periodista del diario El País Sebastián Cabrera recibió una llamada de la seccional 11 de Piriápolis. Le comunicaron que debía declarar en esa seccional porque se había presentado una denuncia en su contra por difamación, a raíz de una nota periodística sobre Richard Tesore, fundador de la ONG SOS Rescate Fauna Marina, publicada en el medio en el que trabaja, según relató el propio periodista en una nota publicada en El País.

El 29 de diciembre, dos agentes policiales de la seccional segunda de Montevideo se presentaron en el diario buscando a Cabrera. No lo encontraron, y dejaron un número telefónico para que los llamara. Más tarde volvieron a presentarse, acompañados de un sargento, y dejaron una citación con el membrete de la Dirección de Investigaciones, citando al periodista a declarar a la comisaría, “bajo el artículo 61 CPP (Código del Proceso Penal) a fin de tramitar evento por difamación”. Este artículo establece que “la autoridad administrativa podrá interrogar autónomamente al indagado informándole previamente de sus derechos, a los efectos de constatar su identidad y para realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencias y aclarar el presunto delito”.

Cabrera declaró en la comisaría durante una hora sobre el contenido de la nota, y en más de una ocasión el periodista debió aclarar que las acusaciones y denuncias vertidas en la nota contra Tesore no las formuló él, sino vecinos de Punta Colorada.

El ministro del Interior, Carlos Negro, consultado por el propio periodista y tras informarse sobre el caso, dijo que la citación fue en el marco del artículo 61 del CPP, que faculta a la Policía a tomar declaraciones; esto “es habitual en cualquier denuncia” y está “dentro del marco legal”, declaró Negro a El País. De todos modos, afirmó que cuando era fiscal siempre fue “contrario a tramitar denuncias por difamación contra periodistas, salvo real malicia manifiesta”. “Pero ese es otro cantar y la Policía no tiene ese poder de decisión”, comentó.

“No es común”, “llama la atención” y va “contra estándares internacionales”

La periodista Pilar Teijeiro, integrante del Consejo Directivo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), dijo a la diaria que esa organización emitirá un comunicado el lunes por este caso. A título personal, consideró que “va contra los estándares internacionales” citar a un periodista por el contenido de una nota, “salvo que haya real malicia, que se pruebe la real malicia”, es decir, cuando se afirma una falsedad con total conocimiento de que se trata de una falsedad o con total desprecio por la verdad. Apuntó que si “por cada nota que no guste o moleste nos cita la Policía”, es una forma de “inhibir el trabajo periodístico”.

Matías Jackson, abogado especializado en libertad de expresión, comentó a este medio que “no es común” y “llama la atención” que se cite a un periodista a una comisaría sin pasar por Fiscalía. Aunque acotó que “no es ilegal” porque la Policía “tiene la discrecionalidad de citar” a las personas a declarar “sin dar cuenta al fiscal”, evaluó que va en contra de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que las sanciones penales contra los periodistas no deberían existir, salvo en los casos en los que se pruebe “real malicia”. Este estándar no fue tenido en cuenta por la Policía al realizar la citación en este caso y además la nota tiene un “claro interés público”, apuntó Jackson.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior por este caso, “para que explique por qué la Policía citó e interrogó a un periodista en una comisaría por el contenido de una nota periodística”. “No se trata del fondo de la denuncia, sino de la forma del procedimiento, que resulta llamativa y merece una explicación clara”, aclaró el legislador.

En el pedido de informes, Schipani pregunta “cuál fue el fundamento jurídico y operativo que llevó a la Policía a intervenir de ese modo, en lugar de tramitar el asunto por las vías ordinarias ante la Fiscalía o el Poder Judicial” y “qué criterios institucionales maneja el Ministerio del Interior para actuaciones policiales que involucran a periodistas o a contenidos periodísticos, y si existen protocolos o directivas específicas destinadas a resguardar la libertad de prensa y evitar efectos intimidatorios”, entre otras interrogantes.