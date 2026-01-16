Este viernes, a través de publicaciones en X de los periodistas Eduardo Preve y Marcelo Umpiérrez, trascendió que este jueves el actual directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPUU) afirmativamente -con cuatro votos positivos y dos negativos, en seis de siete directores presentes- una partida de 20 Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) -aproximadamente $131.500- por mes para cada director “con carácter optativo y de percepción voluntaria”.

Los votos afirmativos fueron de Fernando Rodríguez Sanguinetti (perteneciente a la asociación civil “El Orden Profesional” y con altas posibilidades de ser el próximo presidente), Robert Long (ya que Odel Abisab, electo por los jubilados, está de licencia) y los dos representantes designados por el Poder Ejecutivo (PE), María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

Por otro lado, la diaria confirmó que el presidente y la vicepresidenta, Daniel Alza y Virginia Romero respectivamente, votaron negativamente. Blauco Rodríguez dijo a este medio que no estuvo presente en la instancia pero indicó que el próximo jueves solicitará que se reconsidere la votación para votar en contra. Además, recordó a la diaria que durante la campaña su lista “avisó que había listas interesadas en votarse viáticos en caso de ganar, y terminó sucediendo”.

Por otro lado, en diálogo con la diaria, Romero indicó que junto a Alza solicitaron la aplicación del artículo 8 de la ley 17.738 y Blauco señaló que se adherirá al pedido. A raíz de lo anterior, el trámite pasará a estar en manos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quien deberá resolver la legalidad de lo que se votó. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para pronunciarse.

“Estoy segura de que es ilegal”, aseveró Romero, dado que el artículo 289 de la ley 20.130 dice que “los directores del próximo directorio, después del nuestro, tienen que ser honorarios”. “Esto que ellos votaron es para el próximo directorio, es para cuando el directorio sea honorario. (...) Se votaron esta partida mensual los que no van a tener sueldo en el próximo directorio”, concluyó. Los directores actuales ya están cobrando, pero una fuente de la CJPUU indicó que es “menos” de lo que se votó este viernes.

Según lo que supo este medio, Abisab introdujo el tema pero Rodríguez Sanguinetti fue quien finalmente presentó la moción. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp de El Orden Profesional, Rodríguez Sanguinetti escribió que “es habitual y conveniente que si se fija alguna partida, compensación, viáticos o una dieta, la fije la autoridad saliente para la entrante”, pero advirtió que la propuesta ha sido “reiterada en el tiempo por la delegación actual de jubilados, desde que en 2023 se aprobó la 20.130 declarando honorarios los cargos de director” y advirtió que no fue su iniciativa.

“Tras varias sesiones proponiendo algún tipo de compensación para el correcto desempeño de las funciones, en particular de los Directores activos que deben dejar alguna actividad rentada propia - principalmente la profesional- para el cumplimiento cabal de la función, la delegación de los pasivos propuso incluirlo en el orden del día de ayer”, reconstruyó.

Así, dijo que se propuso “conjuntamente con la delegación del PE una partida indemnizatoria para los directores equivalente a menos del 50% de la erogación de la Caja por cada director promedio en 2025” y dijo que su sector propuso que sea “optativa y de percepción voluntaria”.

“La votamos a favor porque es obvio que conozco el trabajo que necesita la Caja, el compromiso y la responsabilidad, siendo responsables con nuestros bienes por los reclamos que hubiere contra la Caja. Hay que hacer de nuevo la Caja, el trabajo es enorme, la presión es impresionante y la responsabilidad inmensa, de administrar más de U$S600 millones al año”, argumentó.

Informe del área Jurídica señala que “no resultaría ajustado a derecho” una remuneración que contravenga la Ley 20.130

Una fuente de la CJJPU dijo a la diaria que “llama profundamente la atención” el voto afirmativo de los delegados del PE y también el hecho de que, de los cuatro votos positivos que obtuvo la propuesta, tres integrarán el nuevo directorio en el futuro. Además, remarcó que el hecho de que la ley indique que los cargos son honorarios y que la elección se haya hecho bajo esa regla puede haber sido un motivo para que algunos profesionales no se presentaran a competir.

Según señaló el informante, hay un informe del área Jurídica del organismo elaborado el jueves 8 de enero que es “claro y contundente” con la ilegalidad de lo votado, además de que se leyó durante la sesión. Un fragmento al que accedió este medio indica que “no resultaría ajustado a derecho fijar ninguna remuneración que contravenga lo dispuesto por la Ley 20.130 en cuanto al carácter honorario del desempeño del cargo de Director”.