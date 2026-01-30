El aumento definitivo de las jubilaciones y pensiones de 2026 será de 5,97%, según se desprende del informe de Índice Medio de Salarios del Instituto Nacional de Estadística, divulgado este viernes.

En diciembre, se fijó un aumento provisorio de 5,72%, que se abonó en enero, ya que aún no estaban los datos del Índice Medio de Salarios Nominal -que determina los aumentos-. Por lo tanto, en febrero se cobrará la pasividad con el aumento fijado en diciembre, y finalmente en marzo se sumará la diferencia con el aumento de 5,97%.

En febrero, las prestaciones se pagarán el 3 a través de los bancos o las instituciones emisoras de dinero electrónico; desde el 4 hasta el 18 en empresas contratistas como Abitab o Redpagos; desde el 3 hasta el 18 en las oficinas centrales del Banco de Previsión Social. Por su parte, en el interior del país, desde el 4 hasta el 6 se realizarán giras de pago.

En julio de 2025, el gobierno anunció un aumento de 3% a las jubilaciones y pensiones mínimas, luego de varios reclamos de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu). En los primeros días de setiembre se otorgó el 2% de este aumento adicional; el 1% restante se otorgará el 1° de julio de 2026. Este aumento no se descontará del ajuste realizado en enero de este año.