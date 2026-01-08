En la fecha límite para hacerlo, sobre el mediodía del jueves, la Intendencia de Montevideo (IM) entregó el presupuesto 2026-2030 a la Junta Departamental (JDM), que, luego del receso de verano, comenzará a tratarlo en la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto.

“Es el presupuesto que da sustento al desarrollo de las políticas que nos hemos comprometido a llevar adelante durante la campaña, y refleja las prioridades que la gente marcó”, afirmó el intendente Mario Bergara en una rueda de prensa en la sala Artigas de la JDM. Junto al presupuesto, la comuna entregó la planificación estratégica de los municipios y de cada uno de sus departamentos para los próximos cinco años, compuestas por los objetivos definidos, indicadores de cumplimiento, metas anuales y quinquenales, sobre las que “vamos a estar rindiendo cuentas todos los años”, dijo el intendente.

Bergara calificó al presupuesto de “balanceado” entre los ingresos y los gastos, que tiene en cuenta el “carácter de responsabilidad al manejo financiero” de la gestión actual. “El equipo da las certezas de que va a haber un manejo financiero responsable y acorde con lo que los montevideanos y montevideanas necesitan”, afirmó. La formulación presupuestal está en el entorno de los 800 millones de dólares y las áreas que concentran más de la mitad del presupuesto son desarrollo ambiental y movilidad.

La estructura de gastos proyectada, incluida en la exposición de motivos a la que accedió la diaria, refleja que del total de presupuesto formulado, “45,3% corresponde a retribuciones personales, considerando la estructura salarial al 30 de setiembre de 2025 y las asignaciones para financiar la gestión de recursos humanos”; 40,3% a gastos de funcionamiento y un 14,4% a inversiones presupuestales.

Además, la IM prevé “diseñar y presentar ante la JDM cinco planes sustantivos que abordan grandes áreas de trabajo de este gobierno departamental, para los que se prevé contar con recursos extrapresupuestales”. Estos planes refieren a limpieza, saneamiento, veredas –“enfocado en implementar una política potente de construcción y rehabilitación”–, calles –“orientado a complementar mediante procesos competitivos las actividades presupuestales en materia de recuperación de pavimentos de asfalto y especialmente de hormigón”– y el Plan Ciudad Vieja, para el financiamiento de “una serie de inversiones concretas que revitalicen y potencien las dimensiones residencial, de espacio público, cultural y patrimonial de la zona”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Bergara indicó que los recursos extrapresupuestales, para los que se requiere una mayoría especial en la JDM, podrían obtenerse de organismos internacionales o a través de fondos de fideicomiso. “Esas cosas van a estar sobre la mesa, la intendencia tiene una situación en términos de endeudamiento muy holgada, el peso del endeudamiento en la parte financiera de la intendencia es bajo, por lo tanto, hay un margen muy razonable para incorporar estos financiamientos”, afirmó el intendente, quien abogó por “trabajar con los ediles de todos los partidos para mostrar que esos financiamientos van a ser para las cosas en las que todos dijimos que debíamos hacer, independientemente de quién ganara”.

“Nosotros creemos que es un presupuesto que perfectamente puede ser acompañado por ediles de todos los partidos de la Junta Departamental”, auguró Bergara.