A su regreso de la ceremonia de firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), que se concretó el sábado en Asunción, el presidente Yamandú Orsi dio una rueda de prensa en la Base Aérea 1, en la que destacó la “señal alentadora” que implica la suscripción de este acuerdo en un mundo “tan complejo y tan imprevisible”, porque muestra que “algo del multilateralismo sobrevive y goza de buena salud”.

A partir de ahora se abre un proceso “de análisis de cada una de las áreas de la economía” sobre los impactos del acuerdo y un camino de ratificaciones parlamentarias tanto a nivel de la UE como del Mercosur, indicó el presidente, y afirmó que desde el Poder Ejecutivo se solicitará al Legislativo uruguayo que la ratificación se dé lo más pronto posible. “No sólo nosotros vamos a hacer eso, sino que algunos presidentes que ahí estuvieron lo manifestaban, que van a apurar el proceso legislativo, que es necesario. Evidentemente todos estamos muy expectantes de ese largo proceso que va a ocurrir en Europa, pero nosotros también tenemos que hacer nuestros deberes”, señaló Orsi.

Consultado sobre la preocupación que surgió en algunos sectores de la economía y la sociedad, por ejemplo en la Confederación de Sindicatos Industriales, sobre los impactos que tendrá la firma del acuerdo, Orsi reconoció que algunos sectores de trabajadores y también del empresariado “ponen sobre la mesa preocupaciones”, porque “sabemos bien que un acuerdo de este tipo genera dolores y alegrías”. “Bueno, hay que tratar de trabajar estos años que vienen para que sea un ganar-ganar, y de eso se trata”, indicó.

El presidente uruguayo también fue consultado sobre la ausencia de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la ceremonia de firma del acuerdo con la UE. Dijo que “cualquier ausencia de cualquiera de los cuatro [presidentes del Mercosur] en una instancia de cumbre” no le genera “una buena impresión”. “Siempre quiero que estemos los cuatro en cada una de las instancias. Ha pasado que ha estado en duda a veces la presencia de uno o de otro; cuando estamos todos, la señal es mucho más potente. Esa es mi opinión. Lo que cada uno de los países hace y los gobernantes hacen obedecerá a criterios muy particulares que desconozco”, aclaró.

Inserción internacional: “No hay que descartar absolutamente ninguna forma de vincularnos”

Por otro lado, el presidente ratificó que el país seguirá buscando concretar acuerdos comerciales tanto desde el Mercosur como a nivel bilateral. Mencionó en este sentido la misión comercial y de Estado a China que encabezará del 29 de enero al 8 de febrero, y aseguró que en la conversación que mantuvo la semana pasada con el embajador de Estados Unidos, Louis Rinaldi, también conversaron de “acuerdos económicos” y de la “posibilidad de fortalecer el comercio entre los dos países”.

“Uruguay debe seguir examinando formas de encontrar nuevos aliados, nuevos socios”, y “estrechar lazos con las distintas alianzas que existan”, remarcó, y consideró que hoy, “por la coyuntura en la que estamos, pero además por las características que Uruguay tiene, no hay que descartar absolutamente ninguna forma de vincularnos”.

“Es cierto que el Mercosur te plantea algunos cuidados que tenés que tener. Se habló en muchas ocasiones de flexibilidad, otros hablan de modernización. Yo creo que el Mercosur ha ido aprendiendo sobre la marcha que debe ponerse a tiro con la realidad que nos toca vivir. A tal punto que países con conducciones filosóficamente diferentes, en este tema concreto de la Unión Europea, no pusieron ni un matiz siquiera. ¿Qué quiero decir? Que lo peor que podemos hacer es aislarnos”, afirmó Orsi, “porque, en definitiva, un país como el nuestro precisa inversiones, precisa vender”. “Tenemos un mercado interno pequeño y tenemos un techo que todavía está alto”, acotó.