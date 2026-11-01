Diputados nacionalistas y colorados piden la renuncia del subsecretario de Ambiente por “conjunción de intereses”

Óscar Caputi es accionista de una empresa vinculada a la forestación y en declaraciones recientes afirmó que, aunque ha tenido “detractores”, el sector también “tiene muchas bondades”.

El diputado del Partido Nacional (PN) Mario Colman pidió en X la renuncia del subsecretario del Ministerio de Ambiente, Óscar Caputi, debido a una situación que calificó como “insostenible”, en referencia a los vínculos del jerarca con empresas vinculadas al sector forestal, informados el viernes por el semanario Brecha.

Días atrás, El Observador consignó que Caputi participó en Uruforest, una feria empresarial del sector forestal, y allí dijo que se trata de un “sector consolidado, pujante y que genera mucho empleo”, que, si bien “ha tenido desde el inicio detractores, tiene muchas bondades y por eso es bueno aprovechar instancias como la Uruforest 2026 para exhibirlas”.

No es la primera vez que Caputi emite declaraciones de este tipo. Hace unos meses, el subsecretario sostuvo que el proyecto inmobiliario que promueve el empresario Eduardo Costantini en una zona aledaña a los bañados de Carrasco “podía llegar a ser una oportunidad para exigirle al desarrollador poner en valor al humedal”. Brecha también había dado cuenta sobre el vínculo entre Caputi y Costantini, cuando el primero formaba parte de la consultora ambiental Enviro, que, entre otras tareas, se encarga de elaborar informes técnicos que son presentados ante el ministerio para conseguir autorizaciones ambientales. Antes de su llegada al ministerio, Caputi también fue responsable del estudio de impacto ambiental de una mansión que el empresario construyó en José Ignacio. Los bañados de Carrasco habían estado en el centro de la polémica por haber sido excluidos del decreto que declara a los humedales de importancia ambiental.

Por los vínculos que desarrolló en el sector privado, al asumir su cargo, Caputi se excusó de actuar administrativamente en expedientes vinculados a la consultora Enviro, y también a la sociedad comercial Ontemar SA. Sin embargo, en este proceso el subsecretario no aclaró algo que sí informó en el Parlamento en setiembre: es propietario de acciones de Ontemar desde 2021 –tiene el 0,36% de ese paquete– y tanto él como sus hermanos integran el directorio de la empresa.

Brecha informó que Ontemar es una de las cuatro empresas que integran Ontur Internacional SA, que es la concesionaria de la terminal portuaria multipropósito de Nueva Palmira. La principal accionista de Ontur es una empresa finlandesa vinculada al sector forestal UPM, a la que le corresponde el 47,78% de las acciones, mientras que Ontemar es la segunda en orden de importancia y tiene el 21,5%.

UPM es el principal cliente en cuanto a la exportación de celulosa por vía fluvial y marítima. En el Parlamento, Caputi dijo que Ontemar “es una empresa de servicio logístico, marítima y portuaria, que opera en el puerto de Nueva Palmira”, pero la compañía también brinda servicios de logística para el acopio de celulosa de UPM.

En este marco, Colman consideró que Caputi “debería renunciar o el ministro [Edgardo] Ortuño pedirle la renuncia”. Afirmó que “los vínculos empresariales con firmas ligadas a UPM, la información omitida al Parlamento y lo de Bañados de Carrasco, aún sin aclarar, exigen respuestas”. De esa forma, el legislador nacionalista anunció que convocará de “urgencia” a Ortuño a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados.

En diálogo con la diaria, la diputada colorada Elianne Castro, que integra dicha comisión, destacó la importancia del tema y, aunque aclaró no tener la intención de “insinuar nada ni darle ningún tipo de intencionalidad o nada turbio al cargo del subsecretario”, consideró que “es un poco extraño que nuevamente salgan vinculaciones de quienes tienen que estar fiscalizando”.

Consultada sobre la “información omitida” a la que se refirió Colman, Castro dijo que, como legisladores, aún no conocen “la dimensión de la información que se pudo haber omitido”. En esa línea, y a modo de adelanto de las consultas que se le harán a Ortuño, la diputada colorada señaló que cuando Caputi se excusa de expedirse en relación a determinados proyectos, también queda excusado de las empresas que mencionó, pero “el tema es que esas empresas por adentro tienen un montón de clientes”. Por esa razón, la oposición pretende “saber un poco más las implicancias”, dado que “hoy en día una autorización ambiental es absolutamente decisiva entre desarrollar un proyecto o no”. Castro subrayó que “hay demasiada conjunción de intereses”, lo cual resulta “un poco extraño”.

Por su parte, Colman dijo a la diaria que existe “una gravedad institucional” por los vínculos “preexistentes con privados” de Caputi. “En dos ocasiones [el subsecretario] hizo expresiones públicas sobre los mismos porque con Bañados de Carrasco habla de la importancia y de lo bueno que era el proyecto, y lo mismo pasa con las cadenas forestales”, apuntó Colman, y recalcó que estas situaciones “requieren explicación”.

Aunque aclaró que aún no ha trasladado el tema al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, Castro dijo que coincide con Colman en el pedido de renuncia. Para el diputado del PN, “a esta altura es poco transparente todo el ministerio” y Ortuño tiene “una responsabilidad institucional”, por lo que “debería hacerse cargo de la situación”.

Ortuño: Caputi “fue propuesto por el presidente de la República”

El viernes, en declaraciones al periodista Leonardo Sarro, Ortuño se expresó sobre la situación de Caputi: “Vamos a conversar con él. El subsecretario está haciendo un trabajo ceñido a lo que planteamos al principio que es que no participe en nada que tenga intereses privados”.

Ortuño reafirmó que “desde el día uno” su postura fue “clara” y es que “no puede haber ningún tipo de vínculo entre lo privado personal y la gestión pública”. Por otro lado, consultado sobre si él propuso el nombre de Caputi para ocupar el cargo tras la salida de Leonardo Herou, que pasó a la Intendencia de Montevideo, Ortuño apuntó que el ingeniero ambiental “fue propuesto por el presidente de la República”, Yamandú Orsi.