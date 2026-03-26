La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, participó este jueves de la apertura del seminario internacional “La nueva era del ferrocarril en Uruguay” en el anexo de Torre Ejecutiva. El evento es organizado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), y pretende impulsar el diálogo regional e internacional en materia ferroviaria.

Durante la apertura, Echeverry llamó a desarrollar “una verdadera política ferroviaria” con “el desarrollo del ferrocarril para el país del futuro”. Dijo que el conversatorio de esta semana se enmarca dentro de dichas acciones, y recordó que si bien hace unos años el debate era “si ferrocarril sí o ferrocarril no”, hoy en día “la verdadera pregunta” tiene que ver con qué ferrocarril implementar en nuestro país. “Somos un país de oportunidades porque también establecemos reglas claras para la inversión”, dijo, y detalló que esto requiere “un ferrocarril abierto” que sea “garantista y fundamentalmente soberano”.

En esta línea, dijo que la convocatoria permite “conocer otras experiencias” y “hacer acuerdos para construir desde el presente el futuro del ferrocarril”. Añadió que “la idea” es “generar conocimiento” y “las mejores oportunidades de desarrollo de la competitividad” en una política de transporte multimodal, sumado a una “perspectiva soberana”, de manera que nuestro país “pueda generar un desarrollo territorial con equidad”.

Así, dijo que el MTOP trabaja no solo en el correcto funcionamiento del Ferrocarril Central, sino que desde la cartera también están “mirando” hacia el litoral norte del país, y que manejan la posibilidad de vincular la red ferroviaria de nuestro país con Brasil. “Eso implica generar recursos, generar empleo, pero sobre todo un crecimiento a nivel nacional”, destacó.

Agregó que ello involucra “mucho más que la posibilidad de transportar carga”, sino también la adquisición de material rodante y tecnología, y también “volver a integrar a los pasajeros”. Es así que apuntó a la recuperación del predio de la Estación Central como el cierre de un ciclo, que vinculó a la recuperación del “patrimonio histórico” de la ciudad. “Eso permite también poner a soñar al país”, concluyó.

“Tenemos una gran oportunidad para todos los sectores de la producción, del trabajo, de cada uno de los departamentos del país”, señaló. Y afirmó: “Queremos tomar esa oportunidad, que nos ayuden y sean parte, y queremos gestionarla sin ingenuidad, con mucha seriedad técnica y política”.

Por su parte, el director de transporte ferroviario de la cartera, Waverley Tejera, caracterizó el evento como “muy relevante para el ferrocarril de nuestro país”, en tanto “está de vuelta y es parte del contexto regional desde una posición de privilegio”.

En esta línea, y tal como Etcheverry, destacó el potencial del encuentro como sitio de discusión e interacción en materia ferroviaria, y expresó su deseo de “sacar entre todos el ferrocarril adelante”, no solo en Uruguay, sino en la región.