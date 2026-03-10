A 10 años del ataque antisemita que terminó con la vida de David Fremd, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este lunes con la hermana del comerciante sanducero, Noemí Fremd, en la Torre Ejecutiva. El asesinato de Fremd se produjo el 8 de marzo de 2016 en plena vía pública en la ciudad de Paysandú, en la vereda del comercio que era de su propiedad.

En el marco de la reunión, Noemí Fremd entregó a Orsi un plan para trabajar en la “profundización de los valores de convivencia con los uruguayos judíos y la tolerancia”, según indicaron fuentes de Presidencia. En respuesta, el mandatario planteó su convencimiento de que es necesario trabajar “con distintos estamentos del gobierno nacional en la recuperación de los valores que nos distinguieron como nación”.

Por este caso fue procesado con prisión un hombre, que fue liberado en 2024 tras ser declarado inimputable, según informó El País. Fremd, de 55 años, era directivo de la Comunidad Judía de Paysandú. El juez de la causa dijo luego del hecho a la prensa que el homicida se limitó a manifestar que “fue mandado por Alá”.

Desde Presidencia recordaron que pocos días después de ese episodio, cuando se desempeñaba como intendente de Canelones, Orsi promovió una jornada de “reflexión” por la convivencia y la paz en la que participaron representantes de la iglesia católica, del Comité Central Israelita y de la Presidencia de la República.