En rueda de prensa en el departamento de Treinta y Tres, donde participó de la inauguración de obras de electrificación rural en la escuela n°44 de Puntas del Yerbal, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que el triple crimen por parte de un policía de 26 años que posteriormente se suicidó es un hecho “inaceptable”.

“Cómo se nos escapan esas cosas”, lamentó el presidente. Señaló que “tiene que ver con salud mental, tiene que ver con violencia de género, tiene que ver con algunos cuidados que no siempre los tenemos, me parece”. Consultado sobre si el Estado falló, respondió que sí. Aunque “capaz que pasa igual”, consideró que “no nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento tengan gente con estas características”, con “una historia de violencia y una personalidad complicada”.

Afirmó que “sin duda” se debe trabajar más en los controles de ingresos a las fuerzas policiales y el triple homicidio es prueba de ello. El gobierno prevé extender de seis a nueve meses la formación policial. “Son cosas a las que nunca nos tenemos que acostumbrar, pero que sabemos que vienen pasando y que todo esfuerzo que hacemos parece quedarse corto”, sostuvo Orsi y apuntó que “hay que seguir trabajando el tema de la violencia de género y, de verdad, no escatimar esfuerzos”.

En relación a otros temas, el presidente fue consultado acerca de la intención del gobierno de retirar el material de las patrullas oceánicas que está en el astillero español Cardama. “Vamos a tener que llevárnoslo, porque es nuestro”, aseguró Orsi, y señaló que primero hay que “ver cuánto vale para ver lo que hacemos”. Respecto de a dónde podría llevarse, dijo que se buscará “algún otro astillero que pueda sacarle provecho de eso, es un poco la lógica”.

En cuanto a la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global, que el gobierno analiza relocalizar, Orsi explicó que “hay un tema ahí que tenemos que resolver que es la ubicación”, que “hoy es un impedimento o, por lo menos, un escollo”.

Este domingo, en una mateada organizada por el Movimiento de Participación Popular en el barrio Peñarol, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que el gobierno está “particularmente centrado” en abaratar los costos de los productos de la canasta básica. Consultado al respecto, Orsi, en principio, rechazó “comentar los comentarios del ministro”; sin embargo, agregó que “es obvio que tiene que ser uno de los objetivos”. “Se habla de que es un país caro, está bien, pero no puede ser caro para el que tiene sueldo de los bajos”, sostuvo.